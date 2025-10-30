Индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала года достиг нуля

ИКИ РАН: Индекс вспышечной активности впервые с начала года упал до нуля

Tекст: Мария Иванова

Индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала года достиг нулевого значения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это означает, что за последние 48 часов на обращенной к Земле стороне Солнца не было зарегистрировано ни одной вспышки. При этом события на обратной стороне светила не фиксируются в официальных каталогах, поскольку их невозможно достоверно измерить.

Исследователи отмечают высокую переменчивость солнечной активности с начала года. Периоды бурных вспышек, которые могут продолжаться неделю и более, неожиданно сменяются продолжительными фазами полного затишья. Глобальные индексы солнечного цикла также ведут себя непредсказуемо – динамика их изменений затрудняет точное прогнозирование развития ситуации.

В последний раз индекс вспышечной активности опускался до нуля в начале апреля 2024 года, спустя месяц после этого на Солнце была зафиксирована одна из мощнейших вспышек за последние два десятилетия, сопровождавшаяся магнитными бурями самого высокого пятого уровня. Это косвенно свидетельствует о возможном накоплении звездой энергии для новых крупных всплесков – такая неопределенность сохраняется и сейчас, особенно для прогнозов на последние месяцы года.

Ситуация, по мнению ученых, в ближайшее время изменится: вскоре на видимую с Земли часть Солнца должны выйти новые центры активности, которые могут привести к возобновлению вспышек. В любом случае, полная «тишина» на светиле не продлится долго, считают эксперты лаборатории.

Напомним, накануне ученые сообщили о возможных слабых магнитных бурях на Земле.

Специалисты ранее отметили низкие риски для людей и техники от вспышек на Солнце.

Российские эксперты прогнозировали скорую стабилизацию вспышечной активности на светиле.