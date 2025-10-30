  • Новость часаКитай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    30 октября 2025, 10:41 • Новости дня

    Индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала года достиг нуля

    ИКИ РАН: Индекс вспышечной активности впервые с начала года упал до нуля

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые за этот год на обращенной к Земле стороне Солнца за 48 часов не произошло ни одной вспышки, что названо нулевым индексом активности.

    Индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала года достиг нулевого значения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это означает, что за последние 48 часов на обращенной к Земле стороне Солнца не было зарегистрировано ни одной вспышки. При этом события на обратной стороне светила не фиксируются в официальных каталогах, поскольку их невозможно достоверно измерить.

    Исследователи отмечают высокую переменчивость солнечной активности с начала года. Периоды бурных вспышек, которые могут продолжаться неделю и более, неожиданно сменяются продолжительными фазами полного затишья. Глобальные индексы солнечного цикла также ведут себя непредсказуемо – динамика их изменений затрудняет точное прогнозирование развития ситуации.

    В последний раз индекс вспышечной активности опускался до нуля в начале апреля 2024 года, спустя месяц после этого на Солнце была зафиксирована одна из мощнейших вспышек за последние два десятилетия, сопровождавшаяся магнитными бурями самого высокого пятого уровня. Это косвенно свидетельствует о возможном накоплении звездой энергии для новых крупных всплесков – такая неопределенность сохраняется и сейчас, особенно для прогнозов на последние месяцы года.

    Ситуация, по мнению ученых, в ближайшее время изменится: вскоре на видимую с Земли часть Солнца должны выйти новые центры активности, которые могут привести к возобновлению вспышек. В любом случае, полная «тишина» на светиле не продлится долго, считают эксперты лаборатории.

    Напомним, накануне ученые сообщили о возможных слабых магнитных бурях на Земле.

    Специалисты ранее отметили низкие риски для людей и техники от вспышек на Солнце.

    Российские эксперты прогнозировали скорую стабилизацию вспышечной активности на светиле.

    27 октября 2025, 17:33 • Новости дня
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Астрономы зафиксировали длительное наблюдение и необычную фрагментацию объекта, прошедшего над несколькими городами Московской области.

    Как передает РИА Новости, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, проанализировав первичные данные, выявили ряд характеристик, которые не укладываются в стандартные схемы. По предварительным расчетам, скорость объекта составляла приблизительно 20 км/с, что с высокой долей вероятности указывает на его астероидную природу. Однако дальнейший анализ выявил противоречия.

    «Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей», – констатировали в лаборатории.

    Ключевой аномалией стала исключительная продолжительность видимости явления, которая составила около 25 секунд. Подобная «долгоиграемость» нетипична для природных тел, которые обычно сгорают в атмосфере гораздо быстрее, но вполне характерна для фрагментов космического мусора – отработавших спутников или ступеней ракет. Еще одним аргументом в пользу искусственного происхождения стала наблюдаемая интенсивная фрагментация, когда объект рассыпался на части, что свойственно конструкциям, созданным человеком.

    Для более точного построения траектории ученые использовали видеозапись, сделанную в городе Жуковском, где в кадр, помимо самого болида, попали звезды Вега и Денеб, выступающие в роли астрономических ориентиров. Усредненные расчеты показали, что тело двигалось на высоте от 60 до 100 километров примерно в 450-500 км к северу от Москвы.

    Исследователи также обратили внимание на географию поступивших сообщений. Несмотря на то, что расчетный путь пролегал над такими городами, как Вологда и Череповец, основной массив наблюдений поступил из столицы и ее окрестностей. Кроме того, практически отсутствуют свидетельства от наблюдателей, которые находились бы прямо под траекторией (в зените), что также вызывает вопросы.

    В качестве гипотезы, объясняющей эти нестыковки, ученые рассматривают сценарий, при котором объект мог двигаться на значительно большей высоте – 400-500 км. В таком случае, чтобы объяснить наблюдаемую картину, ему потребовалось бы обладать экстремально высокой скоростью. На данный момент происхождение и природа космического гостя остаются загадкой, требующей дальнейшего тщательного изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители сразу нескольких городов Московской области утром в понедельник заметили необычный светящийся объект. НАСА подтвердило, что у Земли теперь две луны и это продлится как минимум до 2083 года. Астрономы проинформировали, что комета C/2025 A6 Lemmon в третьей декаде октября приблизится к Земле на 89 млн километров.

    29 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве сообщил о перспективах применения ядерных технологий, разработанных в рамках проекта «Буревестник».

    Глава государства отметил, что эти технологии в будущем можно использовать не только в оборонной сфере, но и в народном хозяйстве, а также в энергетическом обеспечении Арктики и лунной программе, передает РИА «Новости».

    «Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», – отметил Путин, говоря о комплексе «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что разработка «имеет безусловные преимущества», и выразил уверенность, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали».

    Ключевым преимуществом новой технологии Путин назвал революционные характеристики ядерной двигательной установки. «Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, – в тысячу раз!» – заявил президент.

    Однако, по его словам, главный прорыв заключается в скорости запуска. «Но самое-то главное даже не в этом – самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение», – констатировал Путин.

    Президент обозначил и конкретные области применения этих технологий в мирных целях. «И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать», – сообщил он. При этом некоторые компоненты уже нашли свое применение: «И даже сейчас радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах».

    Таким образом, отметил Владимир Путин, создание «Буревестника» является «прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего».

    Ранее президент России заявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    27 октября 2025, 20:50 • Новости дня
    Россия заявила о готовности к переговорам с США по вооружениям в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН подчеркнул, что Россия предлагает Соединенным Штатам начать диалог по созданию юридически обязывающего инструмента предотвращения гонки вооружений в космосе.

    По его словам, Вашингтон предпринимает действия для срыва консультаций, несмотря на важность выработки юридических гарантий предотвращения гонки вооружений в космосе, передает ТАСС.

    «Мы готовы вновь предложить Соединенным Штатам Америки сесть за стол переговоров и начать эти переговоры о всеобъемлющем юридически обязывающем инструменте по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космосе. Однако именно Соединенные Штаты Америки блокируют эти переговоры и не дают их начать», – заявил Воронцов.

    Он также отметил отсутствие официальной реакции США на российские вопросы о проекте оборонной системы «Золотой купол» для Америки, связанной с возможным выводом оружия за пределы планеты.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал присмотреться к тем, кто не против гонки вооружений в космосе.

    28 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос на шесть с половиной часов

    Российские космонавты Рыжиков и Зубрицкий вышли в открытый космос на шесть с половиной часов

    Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос на шесть с половиной часов
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские члены экипажа начали выполнение работ по установке новых блоков инжектора ИПИ-500 на модуле «Наука», продолжительность выхода составит почти семь часов.

    Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий из российского сегмента МКС начали второй за октябрь выход в открытый космос, передает ТАСС. Работы транслируются на сайте Роскосмоса, сообщает агентство. Согласно плану, основной задачей выхода является монтаж блоков импульсного плазменного инжектора ИПИ-500 на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Данное оборудование предназначено для изучения с борта МКС влияния спутников на ионосферу Земли.

    Во время выхода в открытый космос экипажу также предстоит очистить один из иллюминаторов модуля, провести замену кассеты научной аппаратуры эксперимента «Экран-М» и перенести внешний пульт управления дистанционным манипулятором ERA. Расчетная продолжительность выхода составляет шесть часов 28 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС прошли медкомиссию и получили разрешение на предстоящий космический полет. Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий описал свой первый опыт внекорабельной деятельности на МКС и отметил сложности мелкой моторики в скафандре. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вернулись на станцию после выполнения всех задач за пределами МКС.

    28 октября 2025, 02:34 • Новости дня
    В ИКИ РАН выяснили, что НАСА закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6

    Tекст: Ирма Каплан

    Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) закрыло доступ к данным в своих базах об астероиде 2025 US6, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Ученые отметили, что информацию об астероиде изъяли после того, как болид заметили в центральной России.

    «Тело с оценочным размером два метра должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тыс. км завтра 28 октября 2025 года», – написали ученые, отметив, что причин закрытия информации о болиде не могут предположить.

    Позднее в канале лаборатории добавили, что под индексом 2025 US6 в каталоге НАСА мог находиться не астероид, а спутник DRO-B – китайский космический аппарат, вывод которого на окололунную орбиту в 2024-м году окончился неудачей. Спутник из-за этого оказался на не очень определенной траектории.

    «Есть информация, что в марте этого года данный аппарат был переведен Китаем на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть направленную с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося вчера болида», – предположили ученые.

    Они допустили, если будет установлена искусственная природа тела, то с некоторой вероятностью можно говорить об этом аппарате, который, возможно, пытались свести с орбиты искусственно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители нескольких городов Подмосковья утром в понедельник заметили необычный светящийся объект в небе. Сообщения об объекте поступили из разных районов Подмосковья: жители Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово писали о ярком огненном следе в небе. Ученый Богачев предложил свою версию появление светящегося объекта в небе над столичным регионом.

    28 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил исчезновение данных НАСА об астероиде 2025 US6

    Эксперт Эйсмонт: НАСА могло случайно закрыть доступ к данным об объекте 2025 US6

    Tекст: Мария Иванова

    Удаление из базы НАСА информации об астероиде 2025 US6, связанного с ярким болидом над Москвой и областью, вероятно, связано с технической ошибкой, предположил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

    Закрытие доступа к данным об астероиде 2025 US6 со стороны НАСА, предположительно, стало результатом технической ошибки, приводит мнение ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта ТАСС.

    По его словам, подобные случаи крайне редки, и американские специалисты уже заняты их устранением.

    Научная лаборатория солнечной астрономии ИКИ ранее проинформировала, что из базы данных о близких сближениях космических объектов была удалена вся информация о траектории и характеристиках астероида, который связывали с наблюдавшимся утром болидом над Москвой и Подмосковьем. Этот инцидент вызвал широкую дискуссию в научных кругах и среди астрономических сообществ.

    Эйсмонт подчеркнул: «Такие случаи исключительно редки – на мой взгляд, причиной может быть ошибка, которую американские коллеги уже пытаются исправить». Также он не согласился с версией, что объект, замеченный над столицей, мог быть астероидом. По мнению специалиста, над Москвой скорее всего пролетал крупный фрагмент космического мусора длиной более полутора метров, в составе которого могла быть нержавеющая сталь, на что указывает цвет болида.

    Ранее в соцсетях появилось множество сообщений и видеозаписей, на которых запечатлен яркий болид в московском небе около 6.30 утра. Часть очевидцев и астрономических каналов выдвинула гипотезы, что это мог быть как небольшой метеорит размером 10-20 см, так и значительный фрагмент искусственного космического объекта.

    При этом стало известно, что НАСА закрыло доступ к данным в своих базах об астероиде 2025 US6.

    28 октября 2025, 09:59 • Новости дня
    Климатолог заявил о превращении осени в Москве в субтропическую

    Климатолог Терешонок: Осень в Москве становится субтропической

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя температура осенью в московском регионе увеличилась почти на 3 градуса, приближая климат столицы к субтропическим условиям по ключевым параметрам, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Погода в московском регионе, включая осенний сезон, все больше напоминает климат субтропиков и тропиков из-за глобального потепления, передает ТАСС.

    Климатолог Николай Терешонок заявил, что за последнее десятилетие в Москве и центральной России участились периоды как с засухой, так и с дождями, а ноябрь все чаще проходит с опасными явлениями, такими как гололед и изморозь.

    Специалист отметил, что хотя за последние 34 года общий объем осадков осенью снизился примерно на 20 мм, если смотреть на 145-летний отрезок, то выпадать стало на 70 мм больше. По его словам, средняя температура осени в московском регионе с 1991 года повысилась почти на 3 градуса и сейчас составляет 7,3 градуса.

    Терешонок отметил: «Глобальный рост температуры приближает климат центрального региона к тропическим и субтропическим условиям». Суточный максимум осадков осенью был зафиксирован 19 сентября 1885 года и составил 52 мм.

    Минимальное количество осадков за осенний сезон было в 1924 году и составило 59 мм, а максимальное – 294 мм в 1952 году. По прогнозам, к 2050 и 2100 годам эта тенденция только усилится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на минувшую субботу стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений в Москве.

    Синоптики ранее прогнозировали аномальное потепление в Москве, а также в Ярославской и Ивановской областях.

    Между тем автомобилистам в Москве рекомендовали отложить смену летних шин на зимние из-за погодных условий.

    28 октября 2025, 12:55 • Новости дня
    Ученые предупредили о предстоящих магнитных бурях уровнем до G1

    Ученые РАН предупредили о предстоящих магнитных бурях уровнем до G1

    Tекст: Мария Иванова

    В конце октября ожидается рост геомагнитной активности, вероятность слабых магнитных бурь на планете во вторник и среду превышает 70%, отметили ученые.

    Вероятность возникновения слабых магнитных бурь на Земле 28 октября составляет 75%, а 29 октября – 70%, передает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Прогноз основан на оценке активности солнечного ветра и текущего состояния магнитосферы.

    Уровень возможных возмущений не превышает Кр 5, что соответствует самой низкой ступени по международной шкале – G1. Эта категория считается слабо выраженной и не вызывает существенных последствий для технических систем и здоровья людей.

    В настоящее время наблюдений магнитных бурь нет, магнитосфера Земли остается стабильной и спокойной. Уточняется, что речь идет о кратковременных переменах, а не о продолжительных или интенсивных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 октября Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры Солнца. В тот же день на Земле началась третья за октябрь магнитная буря.

    28 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Малайзия и Филиппины подписали «Соглашения Артемиды» США по Луне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество стран – участников международных «Соглашений Артемиды» по освоению Луны и добыче полезных ископаемых увеличилось до 59 после присоединения Малайзии и Филиппин, говорится в заявлении Государственного департамента.

    Малайзия и Филиппины подписали «Соглашения Артемиды» – международные договоры, инициированные США для регулирования освоения Луны, сообщает ТАСС.

    В заявлении Государственного департамента отмечается: «Филиппины и Малайзия взяли на себя обязательства следовать принципам безопасного и прозрачного освоения космоса, подписав «Соглашения Артемиды». Благодаря этому число подписавших их стран достигло 59».

    Инициатива получила название в честь американской лунной программы и закрепляет правила добычи лунных ресурсов, а также создание «зон безопасности» для защиты интересов исследователей. Соглашения предусматривают совместную деятельность по исследованию и освоению Луны, а в будущем – Марса.

    Соглашения Артемиды состоят из ряда двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Россия и Китай к инициативе не присоединялись, следовательно, правовые рамки документа не распространяются на их космические программы. Одним из ключевых пунктов соглашений также названа идея предотвращения вредоносного вмешательства в работу исследовательских миссий на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США могут предложить России совместный полет на Марс в обмен на мир на Украине. Саудовская Аравия присоединилась к «Соглашению Артемиды», инициированному США. Франция стала участником «Соглашений Артемиды» в рамках международного сотрудничества по освоению космоса.

    28 октября 2025, 13:59 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о надвигающихся на Дальний Восток ураганах

    Вильфанд: Сильные осадки и тропические ураганы надвигаются на Дальний Восток

    Tекст: Мария Иванова

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильных осадках и ветре ураганной силы до 43 м/с в регионах Дальнего Востока, которые считаются редкими для этого времени года.

    В ближайшие дни на Дальнем Востоке ожидаются интенсивные осадки и опасный ураганный ветер со скоростью от 33 до 43 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

    «На Курильских островах ожидается сильный дождь и ветер 33-35 метров в секунду – ураган. Но то, что будет твориться сегодня и завтра на юге Камчатского края, по-настоящему впечатляет. Там прогнозируются сильный мокрый снег, ветер 38-43 метров в секунду, в тропических циклонах бывают такие скорости ветра, то есть это ураган такой же как в тропиках», – подчеркнул синоптик.

    В Хабаровском крае во вторник также ожидаются осадки, возможен гололед, а на Сахалине прогнозируется сильный дождь и ветер до 25 метров в секунду, а также вероятность образования гололеда. В связи с этим возрастает риск сбоев в работе энергетических систем региона.

    Кроме того, в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа до конца суток ожидаются сильные ливни, грозы и ветер до 25 метров в секунду. На реках Черноморского побережья уровень воды может достичь опасных отметок. Синоптики отмечают значительную опасность формирования смерчей над морем, а за полдня на юге европейской части России может выпасть от 60 до 100 миллиметров осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский климатолог заявил, что осень в Москве все больше приобретает черты субтропического климата.

    Ночь на прошлую субботу в Москве оказалась одной из самых теплых за всю историю наблюдений.

    29 октября 2025, 03:14 • Новости дня
    Рыжиков и Зубрицкий во время выхода в открытый космос протерли иллюминатор МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Космонавты российского сегмента МКС Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили выход в открытый космос, свидетельствует трансляция Роскосмоса.

    Выход в открытый космос продолжался 6 часов 54 минуты, что оказалось дольше запланированного времени, передает ТАСС.

    Космонавты установили блоки научного оборудования импульсного плазменного инжектора, предназначенного для изучения ионосферы Земли, а также провели очистку иллюминатора модуля «Наука» и заменили комплектующие эксперимента «Экран-М». Также был перемещен внешний пульт управления дистанционным манипулятором ERA.

    Рыжиков проводил непосредственную очистку иллюминатора, Зубрицкий удерживал его, а Олег Платонов обеспечивал подсветку фонариком изнутри станции. В ходе выполнения задач использовались фалы переменной длины – впервые опробованная ранее.

    Для Рыжикова это третий выход в открытый космос в его карьере, для Зубрицкого – второй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рыжиков и Зубрицкий совершили второй за октябрь выход в открытый космос с российского сегмента Международной космической станции.

    28 октября 2025, 06:57 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и теплый вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во вторник столицу ожидает пасмурная погода с осадками и дневной температурой, поднимающейся до отметки плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 8 градусов прогнозируются в Москве во вторник, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, днем в столице ожидается от шести до восьми градусов тепла. В ночное время, с вторника на среду, температура может опуститься до трех градусов выше нуля.

    Южный ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. В некоторых районах Москвы и области прогнозируется кратковременный дождь.

    В Подмосковье температура воздуха во вторник будет варьироваться от трех до восьми градусов тепла. В ночные часы синоптики ожидают понижение температуры до нуля градусов, при этом в отдельных местах возможны осадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала подобный рекорд. Также синоптик сообщила, что в столице вскоре начнется бабье лето.

    29 октября 2025, 06:25 • Новости дня
    Примгидромет сообщил о задымлении Владивостока из-за пожаров в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отдельных районах Владивостока появилась дымка и запах гари из-за пожаров в северо-восточных районах Китая, сообщила пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

    Дым от пожаров на территории северо-восточного Китая и в западных районах Приморья перенесло в сторону Владивостока, передает РИА «Новости». Коридзе сообщила, что по данным спутникового мониторинга наблюдается большое количество очагов горения и термоточек в упомянутых регионах, а при определенных направлениях ветра дым может доходить до города.

    Отмечается, что в среду некоторые районы Владивостока оказались в дымке, ощущался слабый запах гари. В настоящий момент в Ханкайском районе сохраняется высокий, четвертый класс пожароопасности, тогда как в остальной части Приморского края установлен второй или третий класс.

    Коридзе подчеркнула: «Уже завтра ожидается улучшение ситуации благодаря дождям, которые пройдут в крае. Рисков для здоровья населения нет. По данным сети наблюдений Примгидромета, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не фиксируется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае погибли восемь человек при пожаре на рынке. В торговом центре в Китае погибли шесть человек в результате пожара. В общежитии при школе в Китае из-за пожара погибли 13 человек.

    29 октября 2025, 09:36 • Новости дня
    Ученые сообщили о возможных слабых магнитных бурях на Земле 29 октября

    ИКИ сообщил о слабых магнитных бурях на Земле 29 октября

    Tекст: Мария Иванова

    На 29 октября ожидается небольшое возмущение магнитного поля из-за воздействия солнечной корональной дыры, что может вызвать слабые магнитные бури, сообщили ученые.

    Слабые магнитные бури ожидаются на Земле 29 октября, передает ИКИ. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, причиной подобных возмущений станет выход плазмы из корональной дыры на Солнце.

    Ученые отмечают, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась слабо возмущенной, а уровень вспышечной активности на Солнце был спокойным.

    Однако 29 октября ситуация может измениться: «Прогнозируются возмущения и магнитные бури низкого уровня из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце», – отмечают специалисты.

    Вспышечная активность на Солнце, по прогнозам, останется на невысоком уровне. Магнитные бури, как ожидается, будут слабыми и кратковременными, угрозы для технических систем и инфраструктуры они не несут.

    Напомним, накануне ученые предупредили о предстоящих магнитных бурях уровня до G1.

    29 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    Вспышки из активного центра 4246 Солнца сдвинулись ближе к Земле

    Лаборатория РАН сообщила о возмущениях на Земле из-за Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Очаг мощной активности на Солнце, находившийся на обратной стороне диска, уже на следующей неделе может начать оказывать воздействие на Землю, сообщили ученые.

    Вспышки из активного центра 4246, который вскоре появится на видимой стороне Солнца, могут начать влиять на Землю уже на следующей неделе, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Сейчас на обратной стороне Солнца зафиксированы мощные взрывы, что указывает на высокую активность в центре, недавно перешедшем на невидимую сторону светила.

    За последние десять дней с солнечного центра 4246 наблюдались несколько вспышек самого высокого класса X, одна из которых 22 октября могла достичь мощности X10. Несмотря на то, что сам регион сейчас не виден с Земли, выбросы вещества фиксируются космическими телескопами и коронографами – их траектория явно указывает на перемещение центра вдоль поверхности Солнца.

    Последний крупный взрыв ночью привёл к выбросу плазмы уже влево от Солнца, что свидетельствует о скором появлении активного центра 4246 на видимой части светила, предположительно в субботу. Тогда возникшие процессы станут доступны для наблюдения с Земли, и примерно через пять-семь дней начнут ощутимо воздействовать на нашу планету, если активность сохранится.

    Ранее в среду ученые сообщили о возможности слабых магнитных бурь на Земле 29 октября.

    Сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии накануне предупредили о предстоящих магнитных бурях уровнем до G1.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

