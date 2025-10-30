  • Новость часаКитай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    Почему россияне недоедают рыбы
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг украинских детей
    Си Цзиньпин и Трамп говорили почти два часа в Пусане
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    30 октября 2025, 11:20 • Новости дня

    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью

    Орбан: Пожар на НПЗ MOL в Венгрии мог произойти вследствие внешнего нападения

    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии не исключают, что крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL, работающем на российской нефти, мог быть вызван нападением извне, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Власти Венгрии не исключают, что крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL, работающем на российской нефти, мог быть вызван нападением извне, передает ТАСС.

    Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что обсуждал инцидент с главой МВД Шандором Пинтером и заслушал доклад по ситуации на предприятии в Сазхаломбатте.

    По словам Орбана, расследование происшествия продолжается. Он подчеркнул, что на данный момент не ясно, стал ли пожар следствием несчастного случая, технической неисправности или внешней атаки. Орбан отметил, что власти намерены тщательно разобраться в причинах происшествия и не исключают ни одну из версий.

    Напомним, ранее сообщалось. что на перерабатывающих нефть из России заводах Венгрии и Румынии произошли взрывы с последующими пожарами.

    29 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп назвал Моди «убийцей»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Трамп назвал Моди «убийцей»
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250-процентные тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.

    Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.

    По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».

    Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.

    В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.

    Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50-процентных тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.

    Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.

    Издание The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти продолжает вызывать напряженность.

    Агентство Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.

    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    28 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии

    Политолог Рар: Союз Венгрии, Чехии и Словакии – не антиукраинский блок

    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Альянс Будапешта, Братиславы и Праги – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал намерение Венгрии объединить усилия с Чехией и Словакией.

    «Евросоюз оказался перед лицом финансовой и политической дилеммы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил о попытке ЕС использовать российские замороженные активы для финансирования Украины. Этот вопрос не только обнажает юридические риски, но и подрывает единство европейского сообщества, подчеркнул собеседник.

    «Брюссель требует от всех членов объединения согласия на экспроприацию средств, но многие страны выступают против инициативы, опасаясь последствий. Поэтому Еврокомиссия угрожает строптивым созданием общего «союза для долгов». У такой меры тоже есть противники, один их них – ФРГ», – пояснил собеседник.

    «На этом фоне в Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Возможный альянс между Будапештом, Братиславой и Прагой – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет», – считает Рар.

    По его оценкам, союз может быть создан по мере приближения урегулирования на Украине. «Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику Дональда Трампа, нежели Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», – рассуждает политолог.

    «Впрочем, союз лишь из трех стран пока никак не изменит политику всего ЕС. Тройственному альянсу теоретически по силам заблокировать дальнейшие пакеты антироссийских санкций. Вместе с тем, стоит помнить, что после попытки противодействовать венгры и словаки быстро капитулируют. Дело в том, что у Брюсселя мощный рычаг для дисциплинирования строптивых – несогласных легко шантажируют и заставляют слушаться, угрожая им лишением денег», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах Венгрии вместе с Чехией и Словакией создать альянс в ЕС, «скептически ориентированный в отношении Украины». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

    По его словам, Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким коллегой Робертом Фицо. Балаш Орбан напомнил, что похожий союз «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка» или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

    Появление альянса, «скептически относящегося к Украине», может «значительно затруднить» принятие любых решений относительно финансовой и военной помощи Киеву. Речь идет и об экспроприации Еврокомиссией заблокированных на площадке Euroclear суверенных активов России. «Я считаю, что это произойдет – и будет становиться все более заметным», – заявил советник венгерского премьера, отвечая на вопрос о возможном формировании союза.

    Однако, пишет Politico, до создания прочного объединения еще далеко. Отмечается, что Фицо ранее «воздерживался от официального союза с венгерским премьером по конкретным направлениям политики», а Бабиш «еще не сформировал правительство».

    28 октября 2025, 09:32 • Новости дня
    Минэнерго Казахстана оценило возможность выкупа активов «ЛУКОЙЛа»

    Минэнерго Казахстана допустило возможность выкупа активов «ЛУКОЙЛа»

    Минэнерго Казахстана оценило возможность выкупа активов «ЛУКОЙЛа»
    @ Horst Galuschka/Deutsche Presse-Agentur GmbH/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кабмин Казахстана пока не проводил обсуждения по возможному выкупу казахстанских активов российской компании «ЛУКОЙЛ», однако решение по этому вопросу планируется принять в течение ближайших дней, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Правительство Казахстана пока не рассматривало вопрос о выкупе активов компании «ЛУКОЙЛ» в связи с западными санкциями, передает ТАСС.

    Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал журналистам, что сейчас изучается влияние ограничительных мер на российскую компанию и на экономику страны в целом.

    «Такого обсуждения пока еще не происходило. Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца. Я думаю в ближайшее время, в ближайшие дни, до конца этой недели мы это примем», – ответил министр на вопрос журналистов о планах по покупке активов «ЛУКОЙЛа» Казахстаном и сроках принятия решения.

    Ранее компания «ЛУКОЙЛ» начала рассматривать заявки на покупку иностранных активов после введения санкций, чтобы обеспечить бесперебойную работу бизнеса.

    Руководство «ЛУКОЙЛа» изучает возможность передачи 100% акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.

    Эксперты отметили, что санкции США против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» не повлияли на экспорт нефти.


    27 октября 2025, 14:04 • Новости дня
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные эксперты отмечают, что введение ограничений почти не сказалось на экспорте российской нефти, несмотря на краткосрочный скачок цен.

    Новые антироссийские санкции администрации президента США Дональда Трампа не приведут к заметным потерям для экспорта нефти из России, передает ТАСС, ссылаясь на материал Reuters.

    Как отмечает агентство, после объявления ограничительных мер стоимость нефти марки Brent увеличилась на 8,9%, однако рынок быстро приспособился к изменениям.

    «Роснефть» и «Лукойл», являющиеся крупнейшими производителями нефти в России, обеспечивают около 5% от мировой добычи, что составляет приблизительно 5,3 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,5 млн идут на экспорт.

    По мнению аналитиков, даже в случае появления перебоев в поставках эти трудности будут кратковременными и некритичными по масштабам. Рынок сумел адаптироваться к новым условиям, сохранив стабильность экспортных потоков.

    22 октября Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние компании в новый пакет санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала: «Вашингтон ожидает, что новые меры окажут существенное давление на Москву в связи с событиями на Украине».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США не окажут значительного влияния на экономическое положение страны, а подобные шаги со стороны администрации США только вредят двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подготовили новый пакет санкций против банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал Европейский союз ввести аналогичные американским санкции против российских нефтяных компаний.

    Финансовый директор Eni Франческо Гаттеи рассказал о возможных последствиях новых американских ограничений для «Роснефти» и «Лукойла».

    27 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил, что российскую нефть невозможно исключить с мирового рынка.

    «Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся», – сказал он в интервью телеканалу М1, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, принятие уже 19-го по счету пакета санкций со стороны Европейского союза свидетельствует о неудаче предыдущих попыток.

    Орбан также добавил, что результаты подобных шагов показывают: некоторые задачи можно решать политическими инструментами вопреки экономической логике, однако существуют сферы, где такие методы бесполезны.

    Напомним, министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России.

    27 октября 2025, 14:22 • Новости дня
    Сийярто объяснил ситуацию с саммитом Путина и Трампа в Будапеште

    Сийярто заявил о продолжающейся подготовке к саммиту России и США

    Tекст: Вера Басилая

    США не отказываются от инициирования саммита с Россией, вопрос заключается только в том, когда стороны смогут достичь таких договоренностей, при которых встреча приведет к установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    США не отказываются от идеи проведения саммита с Россией, вопрос заключается лишь в сроках и степени готовности встречи, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште отметил, что американская сторона не отвергает возможность организации мирного саммита с Россией, однако важно выбрать момент, когда подготовка позволит достигнуть ощутимых результатов для установления мира.

    Сийярто подчеркнул, что обсуждение подготовки продолжается, и вопрос заключается именно во времени ее проведения. Он также выразил надежду, что такой саммит сможет поспособствовать возвращению мира в Центральную Европу.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште будет зависеть от США.

    Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, но не исключил возможность дальнейших переговоров.

    Президент России Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    28 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто: Если саммит России и США состоится, то он пройдет в Будапеште
    Сийярто: Если саммит России и США состоится, то он пройдет в Будапеште
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если мирный саммит России и Соединенных Штатов состоится, то он, несомненно, пройдет в Будапеште, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Нет никаких сомнений в том, что если будет мирный саммит, он, безусловно, состоится в Будапеште», – заявил Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Минске, передает РИА «Новости». Заявление главы МИД Венгрии транслировалось в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа.

    Сийярто заявил о готовности Венгрии обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа.

    27 октября 2025, 22:47 • Новости дня
    Орбан назвал ошибкой отказ ЕС обсудить будущее Украины напрямую с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза от переговоров с Россией и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    Орбан заявил, что хотел бы, чтобы Евросоюз начал переговоры с Россией о будущем европейской безопасности и «территории, называемой Украиной», передает РИА «Новости». В интервью телеканалу M1 Орбан высказал мнение, что европейские лидеры должны быть готовы к прямому контакту с российской стороной и стараться достичь соглашения с Москвой.

    Премьер-министр Венгрии высказал мнение, что Евросоюз совершает серьезную ошибку, отказываясь от прямых переговоров с Россией, передает ТАСС.

    Он полагает, что кризис на Украине может быть разрешен только при условии участия внешних игроков, и именно они должны вести переговоры о мире с Россией.

    Орбан выразил озабоченность тем, что сейчас, когда Соединенные Штаты вновь вышли на контакт с Россией, именно им предстоит определять будущее Украины и ее экономических ресурсов. По мнению премьер-министра, Европа рискует оказаться в положении стороннего наблюдателя, утратив возможность влиять на судьбу континента.

    Глава венгерского правительства также считает, что после завершения конфликта Украина должна сохранить самостоятельность и суверенитет, однако вступление страны в Евросоюз, по его словам, нецелесообразно. Орбан подчеркнул, что необходимо заключить отдельные соглашения с Киевом, которые не будут угрожать безопасности Евросоюза.

    Кроме того, Орбан напомнил, что каждая страна Европы имеет право самостоятельно выбирать пути и источники поставок энергоносителей. Он вновь подтвердил позицию Венгрии против отказа от российского газа и нефти, отметив, что такой шаг может привести к катастрофическим последствиям для экономики европейских государств и их домохозяйств.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров прекратить «психоз» вокруг темы «российской угрозы».

    Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия не испытывает иллюзий относительно плана стран Евросоюза о возможном прекращении огня на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы.

    28 октября 2025, 21:17 • Новости дня
    Сийярто заявил о незаинтересованности ЕС в саммите России и США

    Сийярто: ЕС не заинтересован в саммите России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Евросоюза не поддерживают организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, направленной на урегулирование конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    В интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» Сийярто подчеркнул, что Будапешт выразил готовность принять российско-американский мирный саммит для прекращения украинского конфликта и укрепления безопасности во всем мире, передает ТАСС.

    «Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но еще важнее то, что они выступают против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. И европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров», – сказал он.

    Ранее Сийярто заявил, что если мирный саммит России и Соединенных Штатов состоится, то он, несомненно, пройдет в Будапеште.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий результата встречи Путина и Трампа.

    28 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    США пообещали вывести из-под санкций немецкие дочерние компании «Роснефти»

    Райхе: США пообещали вывести из-под санкций немецкие дочерние компании «Роснефти»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр экономики Германии Катерина Райхе рассказала о документах, подтверждающих предстоящее освобождение немецких дочерних структур «Роснефти» от американских санкций.

    Власти Соединенных Штатов предоставили письменные гарантии о снятии санкционных ограничений с дочерних компаний «Роснефти» в Германии, находящихся под контролем немецких властей, передает ТАСС.

    Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что американская сторона официально признала отделение немецкого бизнеса «Роснефти» от российской материнской компании и исключила его из новых ограничений. По словам Райхе, США в понедельник вечером опубликовали гарантийное письмо с подтверждением ослабления санкций.

    В гарантийном письме отмечается, что активы «Роснефти» в Германии теперь не контролируются Россией, поэтому подпадать под ограничения не будут. Такая позиция Вашингтона позволит немецким компаниям, ранее связанным с «Роснефтью», продолжать работу на территории Евросоюза без риска попасть под вторичные санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о новых санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    США преследуют собственные меркантильные интересы в этом вопросе.

    Эти ограничения могут изменить баланс на мировом рынке нефти и поставить под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.

    28 октября 2025, 08:42 • Новости дня
    Нефть подешевела на новостях о возможном увеличении добычи восьмеркой ОПЕК+

    Мировые цены на нефть снизились на новостях об увеличении добычи восьмеркой ОПЕК+

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на новостях о вероятных планах по увеличению добычи восемью стран ОПЕК+.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.21 снижалась на 0,11% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,85 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 61,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Reuters со ссылкой на источники сообщио, что восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир и Казахстан – на встрече 2 ноября рассматривают увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тыс. баррелей в сутки.

    «Трейдеры анализируют прогресс в переговорах между США и Китаем и более широкие перспективы поставок», – цитирует Reuters аналитиков ANZ.

    28 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о праве Индии и КНР выбирать поставщика нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает предлагать другим странам конкурентоспособные высококачественные энергоносители по привлекательной цене. При этом выбор о покупке российских ресурсов – нефти и газа – Индия и Китай принимают самостоятельно, передает ТАСС.

    Россия продолжает предлагать другим странам конкурентоспособные высококачественные энергоносители по привлекательной цене, передает ТАСС. При этом выбор о покупке российских ресурсов – нефти и газа – Индия и Китай принимают самостоятельно.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона поддерживает торговые отношения со многими государствами, включая Индию и Китай.

    Москва, по словам Пескова, не навязывает свой товар, а просто выводит его на рынок, позволяя другим странам самостоятельно оценить выгодность предложения на фоне имеющихся альтернатив.

    Ранее Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Агентство Bloomberg предсказывало полное обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.

    28 октября 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил причину интереса Орбана к российской нефти

    Песков заявил о привлекательности российской нефти для Венгрии из-за низкой цены

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предлагает энергоносители на выгодных условиях, что учитывает венгерский премьер Виктор Орбан при выборе поставок нефти для своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия предоставляет энергоносители на весьма привлекательных условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, интерес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к российской нефти объясняется конкурентоспособностью данного предложения на мировых рынках.

    «В целом Орбан отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене», – заявил Песков.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил невозможность полного исключения российской нефти с мирового рынка.

    Венгрия начала работу по обходу санкций Евросоюза против российской нефти.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопросы поставок российских энергоресурсов в Венгрию связаны исключительно с экономикой и не зависят от политики.

    29 октября 2025, 16:50 • Новости дня
    Дмитриев заявил о росте цен на нефть из-за санкций

    Дмитриев сообщил о вероятном сокращении поставок нефти и ее удорожании

    Tекст: Денис Тельманов

    Сокращение российских нефтяных поставок на мировой рынок может повысить стоимость сырья из-за ограниченных возможностей по замещению этих объемов.

    Санкции против компаний из России могут привести к значительному снижению объемов экспорта нефти и росту ее стоимости, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе конференции Future Investment Initiative, проходящей в Саудовской Аравии.

    Глава РФПИ отметил: «Санкции против российской нефти приведут к сокращению поставок нефти и росту цен на нефть в мире, потому что Россия не может быть полностью заменена».

    По словам Дмитриева, исключение российской нефти из глобального рынка может вызвать дисбаланс спроса и предложения, что неизбежно приведет к удорожанию этого стратегического сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижаться, но остались стабильны благодаря разным факторам. Индия и КНР будут определять привлекательность российских нефти и газа самостоятельно. Россия предлагает энергоносители на выгодных условиях, что учитывает Венгрия при выборе поставщиков.

  • О газете
