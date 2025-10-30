ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.
Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.
СМИ: Компания Зеленского купила ранчо в Вайоминге за 79 млн долларов
Площадь ранчо Pathfinder в Вайоминге составляет 916 тыс. акров, или 3700 кв. километров, передает 360 со ссылкой на Telegram-канал «Голос Мордора».
Земельный участок в четыре раза превышает площадь Нью-Йорка, отмечено в публикации.
В качестве покупателя на официальном сайте Swan Land Company указана кипрская компания Davegra Ltd, ассоциированная с Владимиром Зеленским с 2021 года. Сумма сделки составила 79 млн долларов.
Сообщается, что если эта покупка и была, то она позволяет Зеленскому войти в десятку крупнейших частных землевладельцев в США.
Ранее турецкие СМИ писали, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит значительные суммы в ОАЭ.
Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский ежемесячно отправляет около 50 млн долларов в банк в Саудовской Аравии.
До этого Вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не смогла найти покупателя после выставления на продажу, несмотря на предложения за 2,5–3 млн евро.
В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.
«В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.
Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.
Марцинкив признался в интервью агентству «Украинские новости» в приверженности бандеровской идеологии, сообщает ТАСС.
Также Марцинкив рассказал, что его родной дядя по материнской линии в послевоенные годы состоял в Службе безопасности ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России), но погиб, подорвавшись на гранате в 1946 году. По его словам, дед был военкомом дивизии СС «Галичина».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила подробные признания участника Волынской резни. ФСБ раскрыла данные о подрывной деятельности ОУН в армии. ФСБ представила архив о предотвращении мятежа бандеровцев в Красной армии.
По оценкам журнала MWM, у вооруженных сил Украины осталось всего 20-30% танков, которые можно использовать в бою. Украинские танковые батальоны столкнулись с острой нехваткой техники и вооружений в результате больших потерь и сложностей с восстановлением машин, передает ТАСС.
Издание отмечает, что командование ВСУ вынуждено применять оставшиеся танки для поддержки пехоты, что приводит к дальнейшим потерям.
«Поскольку украинская техника находится в поле зрения, выполняя такие маневры, ее с легкостью атакуют беспилотники», – отмечает журнал.
Попытки компенсировать потерю танков за счет увеличения оборонных расходов и поставок из стран Запада не приносят результата. Поддержка союзников и запчасти для ремонта не изменяют ситуацию в украинских танковых подразделениях, сообщает Military Watch Magazine.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы осуществит дополнительные продажи оружия странам Европы для поддержки Киева на сумму 2 млрд долларов.
Страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок американского вооружения для Украины.
Минобороны России отметило, что с начала спецоперации уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.
Власти Германии и Польши выразили обеспокоенность резким увеличением притока молодых мужчин-беженцев с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico и мнения местных политиков. Основанием для роста количества прибывших стало решение украинского правительства, которое в конце августа разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Это вызвало массовый поток молодых людей, стремящихся уехать из страны, что подтверждают видеозаписи в украинских соцсетях.
До этого с начала спецоперации на Украине для мужчин от 18 до 60 лет действовал запрет на выезд из страны, за нарушение которого предусматривалась уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. После ослабления правил только в Польшу за два месяца приехало 98,5 тыс. украинских мужчин этой возрастной группы, хотя ранее с января по август их число составляло 45,3 тыс.
Немецкие и польские политики выражают недовольство этим наплывом. Спикер по внешней политике фракции ХДС/ХСС бундестага Юрген Хардт заявил, что Берлин не заинтересован в том, чтобы «молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну». В Politico отмечают, что теперь в обеих странах обсуждают ужесточение отношения к новоприбывшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова предложила направить беженцев с Украины охранять Гренландию. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние на миллионы фунтов благодаря долгосрочному государственному контракту по расселению и поддержке беженцев.
«Комбриг 157 бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович, бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в «мясных штурмах» в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», – сообщил источник РИА «Новости».
Он напомнил, что недавно подразделения 157 бригады ВСУ потерпели тяжелое поражение в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области.
Ранее один из командиров Вооруженных сил Украины пригрозил расстрелом своим солдатам в случае их отказа вернуться на ранее занимаемые позиции в районе Красноармейска.
В марте в Черниговской области суд признал командира ВСУ виновным в убийстве подчиненного мобилизованного солдата. По информации из материалов Черниговского райсуда, он регулярно оказывал физическое воздействие на солдата, обвиняя его в неспособности выполнять служебные обязанности и отсутствии желания служить.
В январе на Украине сообщили о массовом дезертирстве бойцов157-й бригады ВСУ.
Ситуация с новыми котлами в Донбассе стала для украинского руководства крайне болезненной. Виктор Медведчук отметил в своей статье, что недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон и его попытки получить поддержку Запада успехом не увенчались. По мнению политика, Зеленский оказался «профаном» в военном деле, неспособным разумно реагировать на происходящее.
Медведчук подчеркнул, что у украинского президента была возможность уйти из Донбасса с достоинством и начать переговоры о мире, однако он отказался от этого шага. Теперь, считает лидер движения, Зеленский вынужден отдавать оставшиеся территории Донбасса с позором и неоправданными жертвами среди военных.
«Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие. Это даст огромный импульс переговорному процессу, а попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным», – заявил Медведчук в ходе выступления.
Кроме того, политик раскритиковал украинское командование за коррупцию и некомпетентность, а Зеленского обвинил в опасных личных амбициях, сравнив его с Гитлером.
«Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания», – написал политик.
Медведчук призвал военнослужащих ВСУ задуматься о своих жизнях и воспользоваться предложением президента России Владимира Путина сложить оружие.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и ближайших районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой.
Военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, им следует сдаваться в плен, чтобы спасти себе жизни.
Пожар вспыхнул на территории Симферополя после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале Аксенов.
По словам главы региона, дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами, что и стало причиной возгорания.
Сергей Аксенов заявил, что пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия.
Он также обратился к жителям и гостям города, порекомендовав сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее на месте падения дронов в Ульяновской области потушили пожар.
Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО в Буденновске нейтрализованы беспилотники, пытавшиеся атаковать промышленную зону.
Минобороны сообщило об уничтожении 100 дронов за ночь, четыре из них сбиты над Крымом.
Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новоалександровки в Днепропетровской области, Нового, Успеновки и Яблоково в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину, американскую 155-мм гаубицу М777 и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Садков и Хотени в Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Волчанском, Волчанскими Хуторами и Покаляным в Харьковской области.
ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также три склада матсредств.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Куриловки и Кучеровки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска Харьковской области.
Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка в Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее Купянска.
Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих отказаться от сопротивления и сдаться в плен. Группа боевиков из 12 человек уже сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. Прорабатываются варианты их безопасного вывода.
За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV.
Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и два склада с боеприпасами.
Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Васюковки, Дроновки, Закотного, Петровского, Плещеевки, Свято-Покровского и Северска в ДНР.
При этом противник потерял до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак» и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция, два склада с боеприпасами и три склада матсредств, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, аэромобильной, трех штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Доброполья, Новониколаевки, Розы Люксембург, Торецкого в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.
В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала и в микрорайоне «Железнодорожный», закрепляются на территории городской промзоны.
На юге города, после освобождения микрорайона «Троянда», подразделения 2-й армии продвинулись в Гнатовке (ДНР), проводится ее зачистка.
Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части Димитрова (ДНР), проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.
Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.
При этом были уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пикап и артиллерийское орудие.
Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 480 военнослужащих, машина пехоты, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.
В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.
Президент России Владимир Путин поздравил с успехами военных объединенной группировки войск.
Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале информировала о предъявлении обвинений девяти фигурантам дела о служебной халатности. В числе обвиняемых – бывший мэр Одессы и двое его заместителей. Им всем грозит до восьми лет заключения, передает ТАСС.
Имена официально не называются, однако обстоятельства дела совпадают с ситуацией вокруг Геннадия Труханова, который ранее был отстранен от должности и лишен гражданства Украины.
В офисе генерального прокурора заявили, что Труханов, по имеющимся данным, ненадлежащим образом выполнял служебные обязанности и не обеспечил нормальную работу инженерных сетей города. По их версии, именно это стало причиной того, что 30 сентября во время сильных дождей система водоотведения не справилась. В результате подтопления погибли девять человек. Нацполиция фактически подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о выдвижении Труханову обвинений.
Ранее Труханов получил официальное подозрение в служебной халатности.
Глава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова.
В Одессе городскую военную администрацию возглавил Сергей Лысак.
Эксперт Сергей Миркин предположил, что одесситам отправили гауляйтера из-за опасений Зеленского перед новым майданом
Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью и Крымом
Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. Как уточнили в оборонном ведомстве, инциденты произошли 29 октября с 15:00 до 21:00 по московскому времени.
В Минобороны сообщили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Крымом за утро.
В Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар в топливном хранилище.
В интервью New York Post Вэнс сообщил, что еще полгода назад считал, что боевые действия могут продолжаться даже через 15 лет, передает РИА «Новости».
«Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся... через 15 лет они все бы еще вели боевые действия... если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – отметил Вэнс.
Он уточнил, что за последний месяц его мнение изменилось, так как в вопросе урегулирования «достигнут невероятный прогресс».
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины.
Дрон Вооруженных сил Украины преследовал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Белгородской области, передает ТАСС.
При движении из Салтыково за машиной следовал вражеский дрон, который настиг авто в населенном пункте Ясные Зори.
«Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - говорится в сообщении.
В результате атаки дрона автомобиль полностью сгорел. Круглякова и водитель автомобиля не пострадали, они покинули транспортное средство перед атакой беспилотника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов заявил, что именно он отдал приказ атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью третьего мая 2023 года. В Сумах был убит журналист Александр Тахтай, который занимался расследованием коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критиковал украинских силовиков. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона неоднократно предупреждали его о заложенных взрывных устройствах и помогали предотвращать покушения.
Военный эксперт Козюлин: Зеленскому предстоит решить судьбу своих бойцов в Красноармейске и Купянске
«Предложение Владимира Путина допустить журналистов в Купянск и Красноармейск еще раз подтверждает приверженность Москвы принципам гуманизма. В наших силах завершить освобождение городов штурмом, но мы пытаемся сделать это с минимальными потерями обеих сторон», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.
«Фактически, украинское руководство поставлено перед выбором: либо организуйте капитуляцию своих военных, либо готовьтесь к большому числу смертей. Пойти на первое офису Владимира Зеленского мешает банальная гордость и неспособность трезво оценивать положение дел на фронте», – говорит он.
«Этому потворствуют и западные СМИ, которые наперебой пишут о том, что Россия якобы «привирает» о своих успехах. Мы же предлагаем всем желающим самим убедиться, что реально происходит в Купянске и Красноармейске. Пусть сомневающиеся присылают своих корреспондентов к этим городам – мы к этому готовы», – добавил собеседник.
«Может быть, этот шаг и приблизит капитуляцию боевиков из ВСУ. В конечном счете, Россия уже выступала с подобными инициативами, например, в «Азовстали» и Курском приграничье. В первом случае Киев пошел на уступки, но во втором решил пойти на отказ. Посмотрим, хватит ли Украине духу не повторять собственных ошибок», – заключил Козюлин.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в районе Купянска и Красноармейска на время, пока там будут представители мировых СМИ. Он уточнил, что данный вопрос уже обсуждался с командующими соответствующих группировок войск. По его мнению, это необходимо, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели», что там происходит.
Президент также подчеркнул, что в ходе посещения населенных пунктов корреспондентами принципиально важно не допустить «провокаций» со стороны Украины. «Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», – добавил Путин.
Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.
Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).
Генерирующие мощности на Украине сократились почти до минимального уровня, необходимого для прохождения отопительного сезона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Согласно заявлению украинского министра по вопросам развития общин и территорий Алексея Кулебы, в 2021 году страна располагала 25 гигаваттами мощностей, но сейчас показатель снизился до 17 гигаватт.
Bloomberg отмечает, что для обеспечения тепла в домах на Украине требуются 15–17 гигаватт, что практически не оставляет резервных мощностей. Таким образом, энергетическая система страны оказалась на грани, любые внеплановые остановки могут создать серьезные проблемы для прохождения зимы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму за последние годы.
Депутат Верховной рады Гончаренко заявил о повреждении всей газовой системы страны.
Власти также сократили отопительный сезон.