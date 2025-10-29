Барабанщика группы Логиновой задержали повторно

Tекст: Алексей Дегтярев

Леонтьева задержали сразу после того, как он отбыл административный арест за несогласованное выступление у станции метро «Площадь Восстания», сказал собеседник ТАСС.

Леонтьева доставили в отдел полиции для разбирательства и составления нового протокола. Полицейские также планируют ходатайствовать в суде о повторном административном аресте музыканта.

Ранее были повторно задержаны и другие участники группы – певица Диана Логинова и гитарист Александр Орлов. Их также доставляли в полицию, где на них составили новые протоколы.

В среду их доставят в Смольнинский суд Петербурга, чтобы ходатайствовать о повторном административном аресте.

На Логинову составляли два административных протокола о дискредитации российской армии, она исполняла песни иноагентов Монеточки (Елизаветы Гырдымовой*) и Noize MC (Иван Алексеев).

До этого суд арестовывал Логинову на 13 суток за организацию несанкционированного выступления своей музыкальной группы в центре города. Артистку также оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС России.