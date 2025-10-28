Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Певицу Логинову оштрафовали за дискредитацию ВС России
Ленинский суд Петербурга назначил штраф певице Диане Логиновой после публичного исполнения песни иноагента Елизаветы Гырдымовой* (Монеточка) в центре города.
Логинову привлекли к административной ответственности по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, передает ТАСС.
Отмечается, что ей назначен штраф в 30 тыс. рублей.
В материалах дела указано, что вечером 26 сентября певица исполнила песню «Ты солдат» Гырдымовой на Сенной площади.
«В тексте произведения нет прямых высказываний, направленных на дискредитацию ВС РФ», – говорится в протоколе. При этом, по мнению судебных органов, антивоенная позиция самой Гырдымовой, ее публичные заявления за рубежом и общий контекст ее деятельности позволяют оценивать исполнение песни как действие, формирующее негативное отношение к государственным институтам, в том числе армии России.
На данный момент в отношении Логиновой возбуждено еще одно административное дело, связанное с дискредитацией Вооруженных сил. Это дело направили в Куйбышевский райсуд, но 27 октября его вернули в полицию для доработки. По этому эпизоду Логиновой вменяется исполнение песни «Светлая полоса» иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) 11 октября у дома 2 по улице Восстания.
Напомним, на Логинову составляли два административных протокола о дискредитации российской армии, она исполняла песни иноагентов Монеточки (Елизаветы Гырдымовой*) и Noize MC (Иван Алексеев).
До этого суд арестовывал Логинову на 13 суток за организацию несанкционированного выступления своей музыкальной группы в центре города.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом