Певицу Логинову оштрафовали за дискредитацию ВС России

Tекст: Алексей Дегтярев

Логинову привлекли к административной ответственности по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, передает ТАСС.

Отмечается, что ей назначен штраф в 30 тыс. рублей.

В материалах дела указано, что вечером 26 сентября певица исполнила песню «Ты солдат» Гырдымовой на Сенной площади.

«В тексте произведения нет прямых высказываний, направленных на дискредитацию ВС РФ», – говорится в протоколе. При этом, по мнению судебных органов, антивоенная позиция самой Гырдымовой, ее публичные заявления за рубежом и общий контекст ее деятельности позволяют оценивать исполнение песни как действие, формирующее негативное отношение к государственным институтам, в том числе армии России.

На данный момент в отношении Логиновой возбуждено еще одно административное дело, связанное с дискредитацией Вооруженных сил. Это дело направили в Куйбышевский райсуд, но 27 октября его вернули в полицию для доработки. По этому эпизоду Логиновой вменяется исполнение песни «Светлая полоса» иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) 11 октября у дома 2 по улице Восстания.

Напомним, на Логинову составляли два административных протокола о дискредитации российской армии, она исполняла песни иноагентов Монеточки (Елизаветы Гырдымовой*) и Noize MC (Иван Алексеев).

До этого суд арестовывал Логинову на 13 суток за организацию несанкционированного выступления своей музыкальной группы в центре города.