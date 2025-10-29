Набиуллина: Около 17 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты

Tекст: Алексей Дегтярев

«Этой опцией воспользовались уже почти 17 млн человек. Самозапрет – это хорошая страховка, но для этого все равно человеку нужно, пусть минимально, но действия совершить», – сказала Набиуллина, передает ТАСС.

Она также уточнила, что с сентября в России внедрен механизм автоматической блокировки.

Теперь перед получением крупных кредитов или займов действует период охлаждения: одобренный заем выдается не сразу, а через некоторое время, чтобы исключить возможность мошенничества.

Глава ЦБ добавила, что результаты работы этого механизма пока находятся на стадии анализа.

В середине октября вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщал, что услугой самозапрета на оформление кредитов и займов воспользовались свыше 16 млн россиян.

В МВД предупреждали, что злоумышленники начали принуждать россиян к снятию самозапретов на кредит, представляясь сотрудниками госорганов и банков.