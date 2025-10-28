Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Генпрокурор Гуцан поручил проверить объекты дорожного сервиса
Масштабная проверка объектов дорожного сервиса для оценки их безопасности и устранения бюрократических препятствий начата по всей стране, соответствующее указание отдал генеральный прокурор Александр Гуцан.
Прокуроры в ходе проверки оценят уровень доступности и безопасности всей транспортной инфраструктуры страны, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению избыточных требований, а также снятию административных барьеров при строительстве автозаправочных станций, пунктов технического обслуживания, заведений общественного питания и гостиниц.
Прокуратура также проверит, как исполняются административные регламенты по оказанию государственных и муниципальных услуг в данной сфере.
В ведомстве отмечают, что инспекции пройдут во всех регионах страны, а результаты проверок будут использованы для выработки мер по совершенствованию законодательной базы и улучшению условий для развития дорожной инфраструктуры.
Ранее Гуцан сообщал, что в стране начали создавать законодательство об ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты.
Также Гуцан был избран председателем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ.