Генпрокурор Гуцан поручил проверить объекты дорожного сервиса

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокуроры в ходе проверки оценят уровень доступности и безопасности всей транспортной инфраструктуры страны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению избыточных требований, а также снятию административных барьеров при строительстве автозаправочных станций, пунктов технического обслуживания, заведений общественного питания и гостиниц.

Прокуратура также проверит, как исполняются административные регламенты по оказанию государственных и муниципальных услуг в данной сфере.

В ведомстве отмечают, что инспекции пройдут во всех регионах страны, а результаты проверок будут использованы для выработки мер по совершенствованию законодательной базы и улучшению условий для развития дорожной инфраструктуры.

Ранее Гуцан сообщал, что в стране начали создавать законодательство об ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты.

Также Гуцан был избран председателем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ.