Певицу Логинову и музыканта повторно задержали в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Логинову и ее музыканта Александра Орлова задержали в том же районе города, что и раньше, сообщил собеседник РИА «Новости».

Обоих привлекли по другому эпизоду по статье 20.2.2 КоАП, касающейся организации массового одновременного пребывания граждан, что привело к нарушению общественного порядка.

До этого в МВД отмечали, что полиция зафиксировала выступление певицы на видео и определила личность исполнительницы – ею оказалась 18-летняя жительница поселка Рахья Ленинградской области. Ее выступление привлекло внимание и привело к собранию значительного числа прохожих.

Ранее на Логинову составили второй административный протокол о дискредитации действий Вооруженных сил России, она исполняла песни иноагентов Монеточки (Елизаветы Гырдымовой*) и Noize MC (Иван Алексеев).

До этого суд арестовывал Логинову на 13 суток за организацию несанкционированного выступления своей музыкальной группы в центре города.