Певицу Логинову и музыканта повторно задержали в Петербурге
В Петербурге задержали уличную певицу Диану Логинову и участника ее группы, которые ранее уже отбывали административный арест по аналогичной статье, сообщил источник в оперативных службах региона.
Логинову и ее музыканта Александра Орлова задержали в том же районе города, что и раньше, сообщил собеседник РИА «Новости».
Обоих привлекли по другому эпизоду по статье 20.2.2 КоАП, касающейся организации массового одновременного пребывания граждан, что привело к нарушению общественного порядка.
До этого в МВД отмечали, что полиция зафиксировала выступление певицы на видео и определила личность исполнительницы – ею оказалась 18-летняя жительница поселка Рахья Ленинградской области. Ее выступление привлекло внимание и привело к собранию значительного числа прохожих.
Ранее на Логинову составили второй административный протокол о дискредитации действий Вооруженных сил России, она исполняла песни иноагентов Монеточки (Елизаветы Гырдымовой*) и Noize MC (Иван Алексеев).
До этого суд арестовывал Логинову на 13 суток за организацию несанкционированного выступления своей музыкальной группы в центре города.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом