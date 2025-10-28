Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Москвичам пообещали облачный и теплый вторник
Во вторник столицу ожидает пасмурная погода с осадками и дневной температурой, поднимающейся до отметки плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 8 градусов прогнозируются в Москве во вторник, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, днем в столице ожидается от шести до восьми градусов тепла. В ночное время, с вторника на среду, температура может опуститься до трех градусов выше нуля.
Южный ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. В некоторых районах Москвы и области прогнозируется кратковременный дождь.
В Подмосковье температура воздуха во вторник будет варьироваться от трех до восьми градусов тепла. В ночные часы синоптики ожидают понижение температуры до нуля градусов, при этом в отдельных местах возможны осадки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала подобный рекорд. Также синоптик сообщила, что в столице вскоре начнется бабье лето.