Москвичам пообещали облачный и теплый вторник

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 8 градусов прогнозируются в Москве во вторник, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, днем в столице ожидается от шести до восьми градусов тепла. В ночное время, с вторника на среду, температура может опуститься до трех градусов выше нуля.

Южный ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. В некоторых районах Москвы и области прогнозируется кратковременный дождь.

В Подмосковье температура воздуха во вторник будет варьироваться от трех до восьми градусов тепла. В ночные часы синоптики ожидают понижение температуры до нуля градусов, при этом в отдельных местах возможны осадки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала подобный рекорд. Также синоптик сообщила, что в столице вскоре начнется бабье лето.