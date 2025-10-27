В Сочи умерла автор хитов Булановой Ирина Севастьянова

Tекст: Елизавета Шишкова

Поэт Ирина Севастьянова умерла в больнице города Сочи 25 октября, передает ТАСС. Информацию подтвердил композитор Дмитрий Прянов.

«Если я не ошибаюсь, ее не стало в субботу, 25 октября. Ирина жила в Сочи, лежала в больнице. Там она и скончалась», – сообщил собеседник агентства. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По словам Прянова, тело поэтессы будет перевезено для захоронения в Абхазию, как она этого хотела. «У нее в Абхазии папа похоронен, она хотела быть похоронена вместе с отцом», – добавил он.

Ирина Севастьянова стала известна как автор слов к таким песням Татьяны Булановой, как «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа» и «Возвращайтесь, пацаны». На стихи поэтессы также пели Екатерина Семенова, Марина Девятова, Сергей Куприк и другие исполнители.

