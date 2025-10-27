Львова-Белова заявила о росте числа родительских клубов в регионах

Tекст: Елизавета Шишкова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула, что создание родительских клубов – это важная часть работы по профилактике социального сиротства, говорится на сайте омбудсмена.

Детский омбудсмен отметила: «Родительские клубы – часть большой работы по профилактике социального сиротства, которую институт уполномоченных ведет совместно с коллегами из федеральных министерств и ведомств. Сейчас в 20 регионах работает уже 202 клуба «Устойчивая семья». Результат на сегодня – почти 4000 детей сохранили родные семьи, а более трехсот вернулись из учреждений домой. Будем и дальше расширять эту сеть вместе с АНО «Азбука семьи».

По словам Львовой-Беловой, в каждом муниципалитете требуется расширять спектр семейных услуг на базе социальных организаций и часть детских учреждений перепрофилировать под эти цели. Ключевая задача таких изменений – создавать систему, которая поможет предотвращать трудные семейные ситуации, а не работать только с их последствиями.

Она также выразила уверенность, что поддерживающие услуги для родителей должны быть доступны каждой российской семье, чтобы вовремя предоставить необходимую помощь.