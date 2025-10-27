Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Львова-Белова заявила о росте числа родительских клубов в регионах
Сейчас по всей стране уже действует 202 клуба «Устойчивая семья» в 20 регионах, об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова на V Всероссийском форуме школ и клубов родителей.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула, что создание родительских клубов – это важная часть работы по профилактике социального сиротства, говорится на сайте омбудсмена.
Детский омбудсмен отметила: «Родительские клубы – часть большой работы по профилактике социального сиротства, которую институт уполномоченных ведет совместно с коллегами из федеральных министерств и ведомств. Сейчас в 20 регионах работает уже 202 клуба «Устойчивая семья». Результат на сегодня – почти 4000 детей сохранили родные семьи, а более трехсот вернулись из учреждений домой. Будем и дальше расширять эту сеть вместе с АНО «Азбука семьи».
По словам Львовой-Беловой, в каждом муниципалитете требуется расширять спектр семейных услуг на базе социальных организаций и часть детских учреждений перепрофилировать под эти цели. Ключевая задача таких изменений – создавать систему, которая поможет предотвращать трудные семейные ситуации, а не работать только с их последствиями.
Она также выразила уверенность, что поддерживающие услуги для родителей должны быть доступны каждой российской семье, чтобы вовремя предоставить необходимую помощь.