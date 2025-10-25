Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Росавиация временно ограничила прием и выпуск рейсов в Краснодаре
Работа аэропорта Краснодара (Пашковский) временно ограничена, сообщила Росавиация.
Росавиация объявила в Telegram о дополнительных временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. Росавиация отмечает, что этот режим связан с требованиями по безопасности.
Введенные меры дополняют существующее извещение NOTAM. Ранее ведомство поясняло, что в соответствии с NOTAM аэропорт Краснодара может принимать и отправлять гражданские воздушные суда ежедневно с 09.00 до 19.00 мск. Ограничения касаются и интенсивности полетов: не более пяти взлетно-посадочных операций в час.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.