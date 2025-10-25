Минсвязи Архангельской области подтвердило ограничение мобильного интернета

Tекст: Мария Иванова

Сообщение об ограничении мобильного интернета на территории Архангельской области опубликовало министерство связи и информационных технологий региона на своей странице во «ВКонтакте». Причиной этих мер называется обеспечение безопасности.

В ведомстве уточнили, что сроки восстановления работы мобильного интернета пока не определены. Ожидается, что информация о возможных изменениях будет доводиться до жителей региона по мере поступления новых данных.

Для жителей области, которым необходим доступ к онлайн-сервисам, во всех отделениях многофункциональных центров (МФЦ) действует бесплатный Wi-Fi в рамках их режима работы. В министерстве заявили: «В МФЦ доступен бесплатный интернет по технологии Wi-Fi».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в отдельных районах Пензенской области введен план «Ковер». Власти региона предупредили об ограничении работы мобильного интернета.

Ранее в Минцифры заявили, что новости о полном ограничении доступа в Сеть не соответствуют действительности.