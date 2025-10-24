Песков назвал консолидацию вокруг Путина говорящим фактором

Песков отметил высокий уровень доверия Путину и Вооруженным силам России

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул значимость консолидации общества вокруг Владимира Путина и Вооруженных сил России, передает ТАСС.

«Консолидация общества вокруг президента, вокруг Вооруженных сил, которые выполняют задачи, поставленные в рамках СВО, конечно же, это говорящие показатели», – заявил Путин в беседе с журналистами.

Песков также отметил, что высокий уровень доверия россиян к Путину и Вооруженным силам страны – это самостоятельные и раздельно измеряемые показатели. Он уточнил, что сейчас оба показателя находятся на очень высоком уровне: согласно последним данным ВЦИОМ, доверие к Путину составляет 77,8%, а к ВС России – 80%.

По словам пресс-секретаря, эти цифры не связаны напрямую, а отражают независимую оценку деятельности президента и армии. Песков подчеркнул, что подобная консолидация является значимым индикатором настроений в российском обществе на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

Ранее ВЦИОМ заявил, что 69% россиян готовы экономить ради защиты страны.