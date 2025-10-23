Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Число пострадавших при взрывах в Копейске выросло до 19 человек
Количество пострадавших при взрывах на предприятии в городе Копейск в Челябинской области возросло до 19 человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.
Всего пострадало 19 человек, указал губернатор, передает РИА «Новости».
По словам Текслера, двое из пострадавших переведены в ожоговое отделение городской больницы №6 Челябинска, еще двое – в областную больницу. Ожидается перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния.
14 человек проходят амбулаторное лечение: четверо осмотрены на месте происшествия и находятся под наблюдением на дому, девять обратились в травмпункт с травмами легкой и средней степени тяжести, одному оказана помощь на дому медицинской бригадой. Госпитализация для этих пациентов не требуется, назначено лечение.
Напомним, при взрывах в Копейске погибли 10 человек. Возбуждено уголовное дело.