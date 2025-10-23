  • Новость часаМИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине
    Золото обвинили в неадекватном поведении
    Axios: Трамп принял решение о санкциях против России после разговора Рубио с Лавровым
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Певцов призвал отказаться от спектаклей по произведениям иноагентов
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Bloomberg предсказало обнуление поставок российской нефти в Индию
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    23 октября 2025, 11:58 • Новости дня

    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине

    Захарова назвала санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» контрпродуктивными

    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг, передает ТАСС.

    Мария Захарова отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. По ее словам, данный шаг имеет исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте.

    Дипломат подчеркнула, что введение новых рестрикций не вызовет трудностей для российской экономики.

    «Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе и политического потенциала», – заявила Захарова.

    Также она уточнила, что Россия видит возможность дальнейших контактов с США, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и параметры урегулирования ситуации на Украине. В Москве рассчитывают, что Вашингтон продолжит делиться своими позициями по публичным решениям.

    Захарова добавила, что МИД России открыт к продолжению диалога с Госдепартаментом США, ссылаясь на предыдущие телефонные беседы президентов двух стран и последние заявления главы Белого дома Дональда Трампа. Она отметила, что в Москве ждут дальнейших комментариев по этим вопросам от пресс-службы президента России.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Решение Трампа о введении новых санкций связано с попытками давления на власти России ради прекращения боевых действий на Украине.

    Политолог Иван Лизан отметил, что Трамп пытается напугать Россию санкциями, но с 2022 года они уже никого не удивляют.

    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.

    Отметим, накануне днем замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Сам Трамп сутками ранее говорил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отмечал, что пока нет никаких новостей относительно возможной встречи президентов России и США, несмотря на многочисленные слухи и обсуждения вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркивал, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи. «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил Песков, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.


    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», – говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    В госдепартаменте добавили, что разговор Рубио и Лаврова был продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября.

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на  Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

    «Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

    Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

    «Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России –  ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме, причины переноса пока не ясны, однако встреча точно не состоится на этой неделе, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в понедельник отметил, что вопрос о месте и времени встречи по-прежнему остается открытым и находится в стадии обсуждения. По информации CNN, одной из причин разногласий между Лавровым и Рубио стал различный взгляд на пути урегулирования конфликта на Украине.

    Телеканал также отмечает, что перенос встречи может повлиять на перспективы будущих переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которые могут пройти в Будапеште. После телефонного разговора министров американские чиновники сделали вывод, что позиция России по Украине не изменилась.

    Источник CNN добавил, что в нынешней ситуации госсекретарь США вряд ли будет советовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе. Вместе с тем, возможен еще один телефонный разговор между Лавровым и Рубио в ближайшие дни.

    Ранее Рубио в беседе с Лавровым заявил, что будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине.

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщает Axios.

    Решение Трампа о введении санкций против России связано с попытками оказать давление на руководство России с целью добиться прекращения боевых действий на Украине. Это первый случай введения подобных ограничений Вашингтоном с момента вступления Дональда Трампа в должность, передает Axios.

    Как уточнил американский чиновник, недавний телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым не принес никаких результатов. После консультаций в Белом доме пришли к выводу, что Москва «не готова к компромиссу, и встреча лидеров США и России сейчас бессмысленна». Этот вывод стал основной причиной для введения новых ограничений против нефтяного сектора.

    Министерство финансов США объявило, что санкции затрагивают как головные структуры «Роснефти» и «Лукойла», так и ряд их дочерних компаний. Все активы указанных компаний и связанных с ними лиц в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними бизнес. В заявлении ведомства отмечается, что «санкции усиливают давление на энергетический сектор России и ограничивают возможности Кремля привлекать средства для ведения войны и поддержки экономики».

    На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил: «Я долго ждал. Это серьезные санкции. Мы надеемся, что они не будут действовать долго и война разрешится. Мы бы хотели, чтобы они заняли линию соприкосновения и ушли домой».

    Он также выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проявят разумность и встретятся, добавив: «Для танго нужны двое».

    Трамп также сообщил, что отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что «грандиозные» антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    @ Los Alamos National Laboratory/Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ранее уже пытались решить вопрос утилизации оружейного плутония через коммерческие структуры. Задача не была решена, потому что у страны не оказалось необходимых технологий. Очередная попытка также вызывает скепсис, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал предложение США частным компаниям перерабатывать оружейный плутоний.

    «Ожидания США о том, что с помощью оружейного плутония им удастся максимально быстро и эффективно решить вопрос недостатка урана и ослабить положение России в области поставок материала, – не более чем выдача благих пожеланий за будущую безальтернативную действительность», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он объясняет: уран и плутоний – несмотря на то, что оба элемента являются допустимыми компонентами ядерного топлива – обладают несколько различными физическими, химическими, механическими свойствами, а также разными сечениями захвата нейтронов. «Поэтому прямое использование плутония в качестве ядерного топлива всегда было сопряжено с большим количеством технологических проблем», – добавил собеседник.

    Эксперт напомнил, что некоторые страны, в том числе Британия и США, имея значительные запасы плутония, не использовали материал в реакторах, которые производят в первую очередь электроэнергию. «В настоящее время МОКС-топливо (Mixed-Oxide fuel), в составе которого есть изотоп плутония-239, в мире делают всего три государства – Россия, Франция и Япония», – уточнил Анпилогов.

    По его мнению, заявление министерства энергетики США о готовности предоставить доступ к 19 тоннам оружейного плутония подразумевает, что частные компании будут обладать технологией производства МОКС-топлива. «В этом топливе смешивается оксид плутония и оксид урана. Основным компонентом является диоксид урана, который придает топливной таблетке соответствующую прочность, хорошие механические свойства, достаточно высокую теплопроводность», – пояснил спикер.

    Он указал, что Штаты уже пытались ранее решить вопрос утилизации оружейного плутония через коммерческие структуры. «Задача тогда не была решена, потому что в стране не оказалось такой технологии, которая бы позволила разубожить – то есть разбавить – плутоний, понизить его концентрацию до приемлемой и смешать с другими паразитными изотопами», – добавил специалист.

    «Надо понимать, что речь идет о серьезном, высокотехнологичном, многостадийном процессе. Просто взять по чайной ложке каждого элемента, смешать и спрессовать не получится. При этом ни один из держателей технологии производства МОКС-топлива просто так не передаст технологию американцам», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, превращение оружейного плутония в реакторное топливо должно вестись под контролем со стороны международного сообщества, в первую очередь уполномоченных органов ООН – МАГАТЭ, продолжил эксперт. «США взяли на себя обязательство соблюдать режим нераспространения, который подразумевает, что оружейный плутоний используется исключительно государством для военных программ», – напомни он.

    «На тот случай, когда материал передается в частные руки, существуют четкие процедуры контроля. Цель – не допустить утечки делящегося изотопа или создание на его основе плутониевой ядерной бомбы, – добавил Анпилогов. – Сейчас возникает масса вопросов по режиму нераспространения: каким образом частная компания будет учитывать плутоний, как будет контролировать его перемещение, использование, хранение?».

    По его словам, ответы на эти вопросы компаниям предстоит дать не только во внутренних документах или в соглашении с минэнерго США, но и международным организациям – в первую очередь МАГАТЭ. На этом фоне собеседник упомянул события, происходящие после того, когда Штаты взяли на себя обязательство по утилизации оружейного плутония. «Они тогда не смогли прописать достоверно значимую, непротиворечивую процедуру передачи материала в гражданский сектор, что и стало причиной выхода России из соглашения о плутонии», – детализировал специалист.

    «Наконец, важно обеспечить технологическое и, что не менее важно, экономическое обоснование передачи оружейного плутония. Речь должна идти о доступном по цене и безопасном в работе ядерном топливе. Это очень сложный вопрос, и поэтому я испытываю скепсис касательно того, насколько быстро и эффективно, в каком объеме США могут сегодня, в текущей ситуации, реализовать проект передачи оружейного плутония в гражданский сектор», – заключил Анпилогов.

    Ранее США предложили энергетическим компаниям использовать свои ядерные отходы в качестве топлива для современных реакторов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ американского министерства энергетики. Как уточняет издание, речь идет о плутонии из боеголовок времен холодной войны.

    По информации FT, первыми двумя компаниями, которые получат доступ к запасам, могут стать американская Oklo и французская Newcleo. Инициатива по переработке плутония стала очередным шагом администрации Дональда Трампа по стимулированию атомной энергетики. Кроме того, действия минэнерго – попытка ослабить контроль России над цепочками поставок урана, говорится в публикации.

    При этом эксперты выразили обеспокоенность по поводу коммерческого использования плутония и риска попадания материала не в те руки. «Если у вас нет гарантий, что они будут защищать его так же, как ядерное оружие, то его уязвимость к краже возрастет», – приводит издание слова физика Эдвина Лаймана.

    Суммарный объем плутония, который минэнерго просит выделить из запасов США на развитие ядерной энергетики, по данным Politico, составлял 25 тонн. Предыдущая попытка использовать плутоний в гражданских целях была отменена в 2018 году из-за стремительного роста затрат на переработку материала в топливо, напоминает Financial Times.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт в ходе ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что его страна стремится увеличить свой стратегический запас урана, чтобы «защититься от российских поставок» и повысить уверенность в долгосрочных перспективах развития соственной ядерной энергетики.

    Сейчас Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого Штатам. Слишком быстрый отказ от него «поставит под угрозу около 5% вырабатываемой электроэнергии», отмечало агентство Bloomberg. Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт российского урана. Он будет действовать вплоть до 2040 года. Однако до января 2028 года минэнеро сможет в исключительных случаях выдавать разрешения на поставки.

    Москва в качестве ответных мер ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США. «В тех случаях, когда это соответствует нашим интересам, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Этим и будем теперь руководствоваться», – приводило комментарий Дмитрия Пескова агентство ТАСС.

    В начале октября 2025 года Госдума приняла правительственный законопроект о денонсации соглашения с американской стороной по утилизации оружейного плутония. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в ходе своего доклада перед депутатами заявил, что сохранение дальнейших обязательств Москвы неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения. Газета ВЗГЛЯД писала, что означает денонсация документа и что будет с оставшимся плутонием.

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября, пишет Financial Times (FT).

    «Министры иностранных дел России и США, как ожидается, приедут в Будапешт 30 октября», – говорится в публикации FT, передает «Газета.Ru».

    Накануне Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор.

    Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча Лаврова и Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. МИД опроверг эту информацию.

    Рябков исключил возобновление обмена информацией по ДСНВ с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не видит возможности возобновления обмена информацией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Соединенными Штатами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на заседании, посвященном вопросам ядерного нераспространения.

    По его словам, приостановка действия договора включает полный отказ от всех его элементов: инспекций, демонстраций, встреч консультативной комиссии и, в частности, обмена информацией, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что предложение президента России Владимира Путина по ДСНВ касается исключительно сохранения обеими сторонами количественных ограничений на стратегические вооружения еще в течение года после истечения срока действия соглашения. «То есть, что мы в течение этого года, мы не будем выходить за центральные количественные ограничения, с учетом того, что и США будут придерживаться установленного баланса и не будут предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести нас к мысли о том, что они сами превысили лимиты», – отметил он.

    По словам замминистра, если в течение года ни одна из сторон не нарушит баланс, будет возможность «ближе посмотреть, что делать дальше». Он добавил, что это предложение ограничено по времени и Россия надеется на его принятие.

    Ранее Рябков сообщил об отсутствии реакции США на предложение по ДСНВ.

    Путин заявил, что вопрос продления ДСНВ не является критичным для страны, если США не заинтересованы в этом.

    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти не поддержали инициативу Евросоюза по расширению использования замороженных российских активов для помощи Украине, сославшись на риски для финансовых рынков, пишет Bloomberg.

    США отказались присоединиться к плану Евросоюза по расширению использования замороженных российских активов в поддержку Украины, сообщает Bloomberg.

    По информации агентства, американские чиновники уведомили своих европейских коллег о таком решении в ходе переговоров на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе. Причиной отказа названы возможные риски для стабильности финансового рынка.

    По словам одного из собеседников, США на данном этапе заняли выжидательную позицию и не готовы к более активным действиям. Это стало ударом для инициативы Евросоюза, который рассчитывал получить поддержку всех стран G7 для использования замороженных активов российского Центробанка в качестве обеспечения кредитов на сумму до 140 млрд евро для Украины.

    Еврокомиссия сейчас разрабатывает подробный механизм реализации плана, однако его обнародование отложено до одобрения со стороны лидеров Евросоюза, которое может состояться на саммите в Брюсселе на этой неделе. Большинство замороженных российских активов находятся в Европе, главным образом в бельгийской Euroclear.

    США ранее разрешили конфискацию около 5 млрд долларов российских активов, но не заявляли о готовности воспользоваться этим правом. Среди стран G7 инициативу Евросоюза поддерживают Британия и Канада, а Япония занимает более осторожную позицию, как и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка заявила о существующих рисках использования замороженных российских активов.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал недовольство в ЕС из-за своей позиции по вопросу российских активов.

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Информация о том, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства США Марко Рубио была перенесена, не соответствует действительности, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил: «Нельзя отложить то, о чем не было договоренности».

    Рябков заявил журналистам, что никаких договоренностей о проведении такой встречи не было, а значит, говорить о переносе некорректно, передает «Интерфакс»

    «Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и по месту такого контакта. Как идея это существует, разумеется, это все имеет существенное значение», – подчеркнул он.

    Рябков пояснил, что столь важное мероприятие требует тщательной подготовки. Вчера, по его словам, этой теме был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем США.

    Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок.

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа нет планов проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.

    «У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.

    Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    @ Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Строительство железнодорожного туннеля под Беринговым проливом, по оценке экспертов, принесло бы экономическую выгоду, значительно превышающую затраты на проект.

    Экономическая отдача от строительства железнодорожного туннеля между Россией и США под Беринговым проливом может быть значительно выше стоимости реализации проекта, передает ТАСС. Американский эксперт по железнодорожным перевозкам Скотт Спенсер заявил, что сооружение прослужит от 150 до 200 лет.

    По словам Спенсера, «глобальная экономическая выгода от торговли и обеспечения ответственного доступа к ресурсам как в Сибири, так и на Аляске значительно превысит стоимость туннеля и соединенной с ним железной дороги». Он подчеркнул, что проект будет способствовать экономическому процветанию в течение полутора-двух сотен лет.

    Эксперт согласился с мнением спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, что современные технологии позволяют сократить сроки и стоимость строительства.

    «Думаю, г-н Дмитриев прав в том, что передовые технологии прокладки туннелей, безусловно, могут позволить сократить сроки строительства и уменьшить его стоимость», – отметил Спенсер. Он выразил надежду, что вопрос будет обсуждаться на следующей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

    Спенсер напомнил об опыте сотрудничества России и США на примере Международной космической станции, стоимость которой сопоставима с проектом туннеля. Он уверен в осуществимости и успехе железнодорожного проекта вне зависимости от итоговой цены.

    Эксперт ранее оценивал ежегодную пропускную способность туннеля более чем в 400 млн тонн и сравнил его с «Панамским каналом XXI века». Трамп 17 октября назвал идею интересной, а Дмитриев 19 октября отметил, что проект стал вирусным в соцсетях, собрав около 2 млн просмотров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, созданное с помощью искусственного интеллекта и посвященное тоннелю между Россией и США.

    Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов. Разработка технико-экономического обоснования строительства тоннеля через Берингов пролив началась несколько месяцев назад.

    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пытается напугать Россию санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь, но «пряников» у американского лидера нет, а «кнут» никого не пугает, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    На фоне срыва переговоров о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште Дональд Трамп объявил санкции против российских нефтяных компаний, но опроверг сообщения о снятии ограничений на удары американскими ракетами вглубь России, заявил политолог Иван Лизан в своем Telegram-канале.

    По словам эксперта, история с возможным применением «Томагавков» выглядела попыткой Вашингтона оказать психологическое давление на Россию, чтобы вынудить ее к новым переговорам.

    «Так как Россия заднюю не включила, а понты оказались дрянными, то с темы «съехали» под предлогом готовящейся встречи с Путиным. Предоставлять ракеты Зеленскому отказались, тем более что пусковых комплексов в наземном исполнении счётное число, а обслуживать их пришлось бы самим американцам», – отметил Лизан.

    По словам политолога, телефонный разговор с Путиным пришелся весьма кстати, «дав красивый повод для отказа Зеленскому».

    Теперь, по мнению политолога, США пытаются «взять Россию на понт» санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь Особенно в ситуации, когда Вашингтон, находящийся под руководством Трампа, ухудшил отношения сразу с Индией и Китаем, пишет политолог.

    Лизан пришел к выводу, что США не намерены принимать условия России по завершению конфликта на Украине, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает, и от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется.

    Он считает, что европейские страны могут последовать примеру США и запустить процедуру конфискации замороженных российских ЗВР, чтобы предоставить Украине репарационный кредит. «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – отметил Лизан.

    Однако Лизан отмечает, что реально важным остается тот факт, что Вашингтон не разрешит никому использовать ракеты «Томагавк» и не будет обучать их применению.

    «Это минимизирует риски образцово-показательного удара по Москве и ответного удара по условному Жешуву, то есть снижают риск неконтролируемой эскалации. А к контролируемой начальники уже привыкли», – подытожил политолог.

    Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Axios писало, что решение Трампа о введении санкций против России связано с попытками оказать давление на руководство России для прекращения боевых действий на Украине.

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по истребителям

    Поиски вооружений для ВСУ привели Владимира Зеленского к неожиданному соглашению: Украина договорилась со Швецией о намерениях приобрести у страны 150 истребителей Gripen E. Как отмечают эксперты, данные самолеты хоть и отличаются хорошим качеством, но не являются в полной мере современными. Кроме того, учитывая слабость ВПК королевства, создание столь большого числа машин станет трудной задачей. А вопрос финансования сделки – и вовсе загадка. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

