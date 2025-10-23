Прокурор запросил до 13 лет для похитителей итальянца в центре Москвы

Tекст: Алексей Дегтярев

Второй Западный окружной военный суд Москвы рассмотрел материалы по делу о Гуидотти. Подсудимые признали вину в заказном похищении, передает ТАСС.

Гуидотти удерживали почти двое суток в Брянской области.

В ходе судебных прений прокурор попросил признать всех четверых виновными в похищении человека и разбое группой лиц с применением оружия.

Для уроженца Ташкента Азиза Курбанова, уроженца Дагестана Залумхана Ибрагимова и военнослужащего Али Зейналова, который участвовал в СВО и после ранения решил «немного подработать», прокуратура запросила по 12 лет колонии строгого режима.

Для дагестанца Надира Абалова гособвинение запросило 13 лет. Также прокурор предложил по окончании основного наказания дополнительно ограничить свободу каждому осужденному на два года.

Напомним, подозреваемых в похищении итальянского гражданина в центре Москвы задержали в июле 2024 года.