Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, кладбище румынских пособников нацистской Германии было открыто в молдавском селе Заим Каушанского района, передает РИА «Новости».

Глава национального координационного комитета «Победа» добавил, что это очередной подобный объект, открытый ассоциацией Monumentum, выступающей за героизацию нацизма. На этот раз официальные воинские почести не проводились, однако в мероприятии участвовали дети.

Петрович заявил: «Ассоциация по героизации нацизма Monumentum открыла очередное кладбище «румынских героев». На сей раз в селе Заим Каушанского района. На сей раз обошлось без воинских почестей, но не обошлось без вовлечения детей в пропаганду нацизма. Насильно всученный перед началом церемонии румынский флаг дети перевернули вверх ногами. По законам геральдики это может рассматриваться и как символ бедствия и как форма протеста. Идеологическое издевательство над детьми – это ли не бедствие?».

Петрович также напомнил о трагических событиях в регионе летом 1941 года, приведя выдержку из архивного допроса о преступлениях румынских карателей. Согласно этим данным, по приказу шефа местного поста в течение трех дней была вырыта яма четыре метра длиной и два метра шириной, а евреи-инвалиды подверглись издевательствам, голоду и избиениям, а затем были расстреляны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера из Румынии. В стране скончался последний ветеран, прошедший путь от Москвы до Берлина. Власти Молдавии запретили проводить «Бессмертный полк» в центре Кишинева.