Стоимость золота на бирже Comex снизилась более чем на 3%

Tекст: Елизавета Шишкова

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex снизилась более чем на 3%, передает ТАСС. По состоянию на 15.14 по московскому времени цена драгоценного металла составляла 4 226,1 доллара за тройскую унцию, что на 3,06% ниже предыдущих значений.

Позднее, к 15.30 мск, снижение замедлилось, и золото торговалось по 4 236,5 доллара за тройскую унцию, что составляет минус 2,82% к предыдущему уровню.

Также отмечается, что фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года на той же бирже стоили 48,67 доллара, показав падение на 5,28%. Данные основаны на информации торговой площадки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный Банк России увеличил стоимость золотых резервов более чем в два раза за счет стабильного роста цен на золото за последние два года.

Серебро дорожает быстрее золота на фоне высокого спроса со стороны промышленности и инвесторов.