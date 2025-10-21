В «Единой России» подвели итоги трех лет работы в Донбассе

За это время в ЛДНР появилось более 182 тыс. активистов и 1207 первичных отделений, а также были собраны 85 тыс. предложений жителей для народной программы, значительная часть которых уже реализована.

Секретарь Луганского регионального отделения, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил: «По народной программе в 2023 году мы собрали 85 тыс. предложений жителей, которые касались ремонта и восстановления важных социальных объектов, дорог, сохранения исторической и культурной памяти, здравоохранения и других сфер жизни. Большая часть из них уже выполнена, и в этом очень помогли наши регионы-шефы».

В ЛНР под контролем партийных активистов восстановили около 4 тыс. объектов инфраструктуры и отремонтировали свыше 1 тыс. километров дорог, в ДНР построили около 2,2 тыс. километров дорог и восстановили более 62 километров железнодорожных путей. В регионах были отремонтированы десятки больниц, школ, детских садов и учреждений культуры, а также введены в строй новые ФАПы и высокотехнологичное медоборудование.

Общественные приемные партии за три года помогли решить более 215 тыс. вопросов жителей Донбасса, включая оформление российских паспортов и пенсий, верификацию сим-карт, помощь маломобильным гражданам и другие социальные задачи. Только в ДНР было решено более 186 тыс. обращений, а через акцию «Собери ребенка в школу» поддержано более 11 тыс. семей льготных категорий.

Гуманитарная помощь остается одним из приоритетов работы: в ДНР раздали почти 37 тыс. литров питьевой воды и доставили 700 тонн помощи на передовую. Луганское отделение направило 500 тонн гумпомощи участникам СВО. Всего в ЛНР действует 17 центров помощи, куда ежемесячно обращаются до 90 тыс. человек. В республиках активно реализуются партийные проекты для разных возрастных групп, направленные на патриотическое воспитание и развитие региона.