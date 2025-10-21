Нарышкин: Зарубежные разведки все чаще стремятся физически устранить «неугодных»

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил: «Вместо сложнореализуемых сценариев государственных переворотов зарубежные разведки все больше полагаются на практики физического устранения «неугодных» политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран». Полный текст выступления главы российской разведки опубликован на официальном сайте СВР.

В качестве примера Нарышкин привел операцию Израиля против «Хезболлы» в сентябре 2024 года, когда в Ливане и Сирии одновременно были подорваны тысячи карманных пейджеров. Также он рассказал, что в июне этого года во время операции ЦАХАЛ «Восстающий лев» были ликвидированы командование Корпуса стражей исламской революции и ряд ведущих иранских ученых-ядерщиков.

Директор СВР подчеркнул, что западное разведывательное сообщество положительно оценило эти нападения, сочтя их примерами высокопрофессиональной работы.

По словам Нарышкина, ведущие европейские спецслужбы переносят опыт политических убийств и терактов на территорию Европы. Он напомнил, что в мае 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо чуть не стал жертвой покушения из-за отказа поступиться национальными интересами.

Глава СВР также обвинил британские разведорганы в продолжении провокаций после подрыва газопроводов «Северный поток», заявив, что они «тестируют границы дозволенного в отношении еэсовских партнеров» через диверсии в Балтийском и Черном морях.

