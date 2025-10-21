Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Дорохин заявил, что правоконсервативные фракции конгресса страны препятствуют ратификации конвенции о запрете наемничества 1989 года. Эти группы, по его словам, связаны с частными военными компаниями и заинтересованы в сохранении возможности бесконтрольного найма бывших колумбийских военных для участия в конфликтах по всему миру.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее обратился в конгресс с просьбой ускорить рассмотрение закона после того, как стало известно о сбитом в Судане самолете с колумбийскими наемниками. Петро назвал наемничество «ограблением страны» и отметил, что численность колумбийцев, отправляющихся воевать на Украину, остается высокой.

Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщал, что обсуждение вопроса о присоединении к конвенции близится к концу, однако процесс затянулся из-за сопротивления определенных фракций. Преподаватель юридического факультета Университета Росарио Марио Уруэнья Санчес пояснил, что несмотря на ходатайство президента, решение по законопроекту откладывается.

Собеседники агентства отдельно отметили, что латиноамериканцы, завербованные в ВСУ, сталкиваются с тяжелыми условиями, используются как «пушечное мясо» и зачастую не получают обещанных компенсаций после гибели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес отметил плохое обеспечение колумбийских наемников, воюющих на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийцам из-за больших потерь. Санчес заявил, что семьям погибших колумбийских наемников часто не выплачивают положенные деньги.