Колумбийские лоббисты ЧВК сорвали ратификацию конвенции о наемниках
Правоконсервативные силы в конгрессе Колумбии выступили против присоединения страны к международной конвенции о запрете наемничества, поддерживая интересы частных военных компаний, заявил временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.
Как передает РИА «Новости», Дорохин заявил, что правоконсервативные фракции конгресса страны препятствуют ратификации конвенции о запрете наемничества 1989 года. Эти группы, по его словам, связаны с частными военными компаниями и заинтересованы в сохранении возможности бесконтрольного найма бывших колумбийских военных для участия в конфликтах по всему миру.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее обратился в конгресс с просьбой ускорить рассмотрение закона после того, как стало известно о сбитом в Судане самолете с колумбийскими наемниками. Петро назвал наемничество «ограблением страны» и отметил, что численность колумбийцев, отправляющихся воевать на Украину, остается высокой.
Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщал, что обсуждение вопроса о присоединении к конвенции близится к концу, однако процесс затянулся из-за сопротивления определенных фракций. Преподаватель юридического факультета Университета Росарио Марио Уруэнья Санчес пояснил, что несмотря на ходатайство президента, решение по законопроекту откладывается.
Собеседники агентства отдельно отметили, что латиноамериканцы, завербованные в ВСУ, сталкиваются с тяжелыми условиями, используются как «пушечное мясо» и зачастую не получают обещанных компенсаций после гибели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес отметил плохое обеспечение колумбийских наемников, воюющих на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийцам из-за больших потерь. Санчес заявил, что семьям погибших колумбийских наемников часто не выплачивают положенные деньги.