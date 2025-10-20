В рамках «Разговоров о важном» в школах перед Днем народного единства рассказали о городах России

Tекст: Тимур Шайдуллин

20 октября в образовательных учреждениях страны прошли уроки в рамках цикла «Разговоры о важном». На этот раз их посвятили теме «О городах России. Ко Дню народного единства», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении

Занятия приурочили к предстоящему Дню народного единства. Через разговор о городах педагоги и дети размышляли о том, что делает жителей страны единым народом, какие ценности объединяют жителей России, и почему каждый город – это особая часть большой истории страны.

Федеральным спикером уроков выступила Татьяна Куртукова – российская певица, актриса, педагог, исполнительница народных и авторских песен «Матушка», «С добром», «Русская дорога» и др. Она рассказала о важности духовных и культурных корней, и о том, как любовь к родному дому и природе помогает сохранять внутреннюю силу и вдохновение.

На уроках также отметили, что каждый город страны хранит судьбы людей, создающих облик Родины своим трудом, талантом и добротой. Школьники рассказали истории о своих городах, демонстрировали фотографии любимых мест, делились впечатлениями о семейных традициях. Также они вспоминали и значимых людей своих регионов.

Особое внимание уделили идее единства в многообразии – как культура, история и природа разных регионов складываются в единый образ России. Педагоги и их воспитанники пришли к общему выводу, что важно не противопоставлять эти миры, а искать общий язык, где соединяются традиции и современность.

Напомним, цикл уроков «Разговоры о важном» стартовал в России 5 сентября 2022 года. Занятия направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к стране, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти, уважению к достижениям страны и преемственности поколений. В текущем учебном году запланировано проведение 33 занятий в рамках цикла.

По данным исследования ВЦИОМ проведение подобных занятий поддерживают 85% педагогов и 81% респондентов, имеющих детей или внуков школьного возраста. Участники опроса отмечают, что инициатива заслуживает положительной оценки, так как дети получают больше знаний о России, текущей ситуации в стране (17%), уроки расширяют кругозор ребенка (14%), воспитывают патриотизм (12%).

В 2023 году Всероссийский проект «Разговоры о важном» был удостоен национальной Премии Рунета в специальной номинации «Народное голосование». За проект проголосовали более 46 тысяч пользователей, а в 2024 году проект стал лауреатом в номинации «Образование и кадры».

