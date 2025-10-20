Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ оставили без усиления оборону Новопавловки под Красноармейском, передает ТАСС. Дроботов заявил, что украинский гарнизон не проявил желания защищать населенный пункт.

По словам Дроботова, если бы украинские военные постоянно находились на позициях, наблюдали, вели огонь и вызывали подкрепления или авиацию, то российским войскам было бы сложнее добиться успеха.

Он подчеркнул: «Здесь видно было нежелание оборонять. Если бы они круглосуточно сидели, бдили, строчили бы во все стороны, просили подкрепления, вызывали бы авиацию, артиллерию, может быть, и не случился бы такой успех, или случился бы намного труднее. Спустили на самотек, вот это главная ошибка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопавловку в ДНР. Местные жители прятали военных России от ВСУ при освобождении населенного пункта.