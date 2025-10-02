  • Новость часаРоссийские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    2 октября 2025, 09:38 • Новости дня

    ВСУ дроном передали ВС России координаты спецназа и бригады «Кара-Даг»

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», передает ТАСС.

    Информация была проверена и подтверждена, после чего по этим координатам нанесен удар авиационными бомбами.

    Как уточнили в российских силовых структурах, в результате удара пострадали бойцы не только 15-й бригады, но и недавно переброшенные в этот район военнослужащие 19-го центра спецназначения ВСУ. Известно, что одна из задач этих подразделений заключалась в создании заградительных отрядов для недопущения отступления других солдат ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных в Купянск бойцов 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Под удары также попали пункты управления беспилотниками, уничтожены операторы и техника.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебросили элитные резервы к Купянску.

    ВСУ сократили передвижения по Купянску из-за активности дронов.

    Киев заявлял о создании штурмовых бригад, включая подразделение «Кара-Даг» для «захвата Крыма и Донбасса».

    1 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС

    Politico: Ряд стран ЕС поддержали Венгрию против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров, сообщило Politicо.

    В преддверии саммита в Копенгагене обсуждение возможного изменения правил ЕС для ускорения вступления Украины и Молдавии сталкивается с сопротивлением ряда стран, включая Францию, которые опасаются потерять право вето, сообщает Politico.

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров. Венгерский премьер Виктор Орбан остается главным противником расширения, однако его позицию готовы поддержать Франция, Нидерланды, Греция и ряд других стран, которые опасаются потерять право блокировать нежелательные заявки на вступление.

    Франция и Греция настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно. Источники издания подчеркивают, что в публичной риторике критика в адрес Будапешта преобладает, но на деле многие лидеры используют позицию Венгрии как прикрытие для собственных интересов.

    В то же время инициатива Кошты получила поддержку Еврокомиссии, где считают нынешнюю процедуру чрезмерно усложненной из-за необходимости единогласного голосования на десятках этапов. Финский президент Александр Стубб заявил о необходимости ускорения процесса для Украины. Однако по мнению большинства дипломатов, согласовать изменения без одобрения всех 27 членов, включая Венгрию, не представляется возможным.

    Кандидатуры Украины и Молдавии на вступление в ЕС сейчас заблокированы, так как заявки обсуждаются в связке. Если Венгрия сохранит право вето, процесс может затянуться на годы, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить интеграцию Украины при условии сохранения реформ.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению Украины и Молдавии.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о категорическом неприятии Будапештом ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Издание Politico сообщало, что Трамп якобы убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.

    Комментарии (6)
    1 октября 2025, 21:17 • Новости дня
    Яркая вспышка в небе вызвала отключение света в Днепропетровске

    Перебои со светом начались в Днепропетровске и области после вспышки в небе

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске (украинское название – Днепр) и ряде районов области после появления крупной вспышки в небе зафиксированы массовые перебои с электроснабжением, сообщил украинский «24 канал».

    Перебои в электроснабжении Днепропетровска и области фиксируются после яркой вспышки в небе над городом, передает ТАСС.

    По информации украинского «24 канала», перебои коснулись как самого города, так и региона, но местные власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

    В соответствии с предварительными предположениями, причиной отключения могли стать взрывы трансформаторов, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Параллельно власти Украины информируют об атаках на объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области. В результате отключения света также зафиксированы в Киевской и Черниговской областях. В Черниговской области введены почасовые графики отключения c 20:00, а без электроснабжения остались 307 тыс. потребителей.

    По данным Минэнерго Украины, энергетическая инфраструктура в Киевской области получила повреждения, что стало причиной массовых отключений в двух регионах.

    Ранее утром в Киеве после объявления воздушной тревоги произошли взрывы.

    В Харькове зафиксировали не менее десяти взрывов.

    На севере Черниговской области на Украине повредили объект энергетической инфраструктуры.

    В Одесской области оказались повреждены энергетические объекты, а некоторые пригородные поезда были остановлены.

    Комментарии (12)
    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    WSJ: США передадут Киеву разведданные для ударов дальнобойным оружием по России

    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Комментарии (15)
    1 октября 2025, 14:09 • Новости дня
    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными

    Экс-глава USAID Пауэр рассказала о выплатах Украине 1,5 млрд долларов наличными

    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сообщила, что с 2022 года агентство ежемесячно переводило Украине 1,5 млрд долларов наличными, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

    Экс-глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в беседе с российскими пранкерами призналась, что с 2022 года USAID перечисляло Киеву наличными по 1,5 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Она пояснила, что средства направлялись прямо в госказну Украины из-за дефицита бюджета, а теперь выплаты осуществляются только при предоставлении отчетности.

    По ее словам, из-за сокращения экономики налоговые поступления Киева резко упали, и американская помощь стала критически важной.

    Пауэр также рассказала, что одним из последних ее решений на посту главы USAID стало предоставление Украине крупного беспроцентного кредита с использованием замороженных активов России в качестве залога. Это позволило США влиять на экономику и политику страны даже после сокращения объемов прямой помощи.

    По словам Пауэр, часть поддержки Украины шла на гражданские инициативы и проекты НПО. Пауэр подчеркнула, что после прихода к власти Дональда Трампа и введения ограничений США сократили финансирование, что негативно сказалось на деятельности многих украинских и международных организаций.

    Ранее бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр заявила, что США выделили десятки миллионов долларов на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

    В Грузии назвали такие заявления признаниями в организации революций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признания бывшей главы USAID о финансировании Молдавии страшными.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России

    Политолог Рар назвал последствия лишения Венгрии права вето по вопросу вступления Украины в ЕС

    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия и северные страны Евросоюза не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал рассуждения европейских политиков о возможности обхода вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС.

    «Не возьмусь говорить о том, что Венгрию и другие страны лишат права вето ради достижения цели по вступлению Украины в ЕС. Но северные страны-участницы ведут поиски новой объединяющей идеи для закостенелой Европы. Они хотят строить будущую идентичность на «противостоянии России». Тех же, кто выступит против этой идеологии, будут шаг за шагом отстранять от власти и фондов в Брюсселе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что внутри Евросоюза тон задают «ястребы», среди них – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Чехия. «В руководстве ЕС давно произошел раскол. Например, Германия считает, что прекращение расширения объединения рано или поздно приведет к стратегическому ослаблению. Другие государства рассматривают увеличение числа участников не с идеологической, а с материальной точки зрения», – указал собеседник.

    По его словам, основной аргумент второго «лагеря» заключается в том, что Брюссель «не имеет средств для дальнейшего роста, поэтому нужно сосредотачиваться на достигнутом, иначе все кончится экономическим крахом Европы». «Вместе с тем, Берлин и северные страны ЕС не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее обратно России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада», – полагает Рар.

    «Сопротивление против вступления Украины в Евросоюз будет, но, опять же, сторонники Киева силой пробьют это решение», – прогнозирует политолог. Он допускает, что Киев и Западная Украина будут требовать после мирного соглашения неких гарантий безопасности. «В НАТО их не примут. Остается только членство в ЕС», – заключил Рар.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался за обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины. Он выразил уверенность в способности юристов Еврокомиссии отыскать «креативные решения» для преодоления возможных препятствий, в частности вето Венгрии.

    Как сообщает Politico, руководство Евросоюза намерено начать переговоры с Киевом о членстве решением квалифицированного большинства европейских стран вместо единогласного принятия. Однако, как выяснило издание, этот план не нравится не только Будапешту, но и Франции, Нидерландам, Греции и ряду других стран. По их мнению, изменив правила, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на вступление.

    Так, Париж и Афины настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария не хочет утратить права голоса при принятии Северной Македонии, а Хорватия желает заблокировать заявку Сербии. Источники Politico подчеркивают: хотя в публичной риторике критика в адрес Венгрии и преобладает, на деле многие лидеры используют позицию Будапешта как прикрытие для собственных интересов.

    Напомним, газета Financial Times сообщала, что Брюссель готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в объединение в обход Венгрии. Глава республики Виктор Орбан заявлял, что Киев не сможет добиться членства в ЕС с помощью «шантажа, взрывов и угроз».

    Отметим, в среду главы государств и правительств стран Евросоюза собрались в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета. Оно посвящено вопросам укрепления обороны объединения и усиления помощи Украине. По оценкам Орбана, Венгрию на саммите ожидает «бой в клетке» из-за позиции по украинскому вопросу.

    Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что ЕС якобы находится в состоянии войны и на Будапешт нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

    «Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину», – акцентировал Орбан. В республике также заявляют, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета, который служит интересам Украины, а не Евросоюза.

    «Там речь идет о том, как вооружить Украину вместо того, чтобы сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС, решении ситуации, связанной со снижением экономической конкурентоспособности, обеспечении энергетической безопасности и восстановлении основ европейского экономического роста», – цитирует РИА «Новости» венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

    Комментарии (10)
    1 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    На Украине объявили о блэкауте на Чернобыльской АЭС

    Минэнерго Украины заявило о перебое энергоснабжения саркофага Чернобыльской АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области на Украине произошло отключение электроэнергии нового саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, сообщило Минэнерго Украины.

    О перебое в электроснабжении нового саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС сообщили в Минэнерго Украины, передает РИА «Новости» .

    В ведомстве уточнили, что инцидент связан с аварией на энергетической инфраструктуре в Киевской области.

    Минэнерго Украины отметило, что перебои вызваны скачками напряжения, в результате которых новый безопасный конфайнмент оказался без электроснабжения. Этот объект служит для изоляции разрушенного энергоблока и предотвращения выброса радиоактивных материалов.

    По данным украинских специалистов, в настоящее время проводятся восстановительные работы по обеспечению электропитания конфайнмента.

    Ранее утром в среду после объявления воздушной тревоги в Киеве зафиксированы взрывы.

    В Харькове произошли не менее десяти взрывов.

    Перебои со светом в Днепропетровске и области начались после яркой вспышки в небе.

    На севере Черниговской области произошло повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска

    Эксперт Кнутов: Северск станет «фундаментом» операции по освобождению Славянска и Краматорска

    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ превратили Северск в крупный укрепрайон. Российские войска при освобождении города применяют тактику «просачивания»: отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские войска подошли к Северску с двух направлений.

    «После зачистки Серебрянского лесничества ВС России развивают наступление в направлении Северска. Этот населенный пункт – важный для противника логистический центр. Его освобождение будет играть принципиальную роль для дальнейшего продвижения наших войск, а также при создании буферной зоны в Харьковской области», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Так, переход Северска под контроль российской армии откроет дорогу на Лиман и далее на Славянск, уточнил собеседник. Параллельно тяжелейшие бои идут за выступ в Доброполье, добавил он. «Происходящее – фундамент будущих стратегических операций по охвату двух агломераций – Славянско-Краматорской и Покровско-Мирноградской – и, по сути, освобождению Донбасса», – подчеркнул Кнутов.

    Говоря о Северске, эксперт напомнил, что ВСУ превратили город в крупный укрепрайон. «Впрочем, тактика «просачивания», применяемая ВС России, дает хорошие результаты и позволяет сокращать наши потери», – отметил он, добавив, что российские войска отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны.

    При этом противоборствующая сторона в силу нехватки личного состава широко использует дроны, продолжил аналитик. «Обилие беспилотников мешает продвижению наших штурмовиков. Но, как говорят российские военнослужащие, побеждаем хитростью и смекалкой», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские войска практически вплотную подошли к Северску. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, расстояние от города до крайних российских позиций на некоторых участках составляет несколько сотен метров.

    «Российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску. В частности, с севера и северо-восточной стороны расстояние колеблется от нескольких сотен метров до одного километра», – сказал он ТАСС.

    Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Северск Малый. «Это микрорайон-эксклав Северска. Он расположен в пяти километрах к северу от окраин города, между частично подконтрольной нашим Серебрянкой и Дроновкой, остающейся под противником», – отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    «Очевидно, Северск обходят со стороны границы ДНР и ЛНР. Если из Северска Малого развить наступление на Дроновку и Платоновку, можно перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для гарнизона Северска. Без него группировке ВСУ в городе придется переходить на голодный паек», – подчеркнул Коц.

    По информации ТАСС, ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ вокруг Северска. Снабжение украинского гарнизона в городе сильно усложнено. «Вокруг Северска вся логистика противника находится под полным огневым контролем. Доставка в город провизии и боекомплекта – задача для противника крайне сложная», – заявили агентству в силовых структурах.

    Ранее Минобороны отчитывалось о контроле над Кировском. Газета ВЗГЛЯД писала, какой хитростью удалось освободить город и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 07:46 • Новости дня
    Бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области 57-я бригада ВСУ лишилась более тридцати бойцов после того, как офицеры покинули позиции ради праздника, сообщили в российских силовых структурах.

    Огромные потери 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла в районе Волчанска из-за отсутствия управления на командно-наблюдательных пунктах, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, военнослужащие оказались дезорганизованы и лишились более тридцати человек.

    Собеседник агентства заявил: «Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трех десятков человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев».

    По их данным, причиной этого стало то, что офицерский состав уехал на празднование дня защитника Украины, который отмечают первого октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 20:50 • Новости дня
    WSJ: У Киева нет денег на производство дальнобойных ракет
    WSJ: У Киева нет денег на производство дальнобойных ракет
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    У киевских властей нет финансовых возможностей для производства ракет, включая крылатые ракеты «Фламинго», сообщили СМИ.

    Как пишет репортер The Wall Street Journal Алистер Макдональд: «Проблемой для Киева уже некоторое время является тот факт, что у них нет денег, чтобы ее производить», имея в виду ракету «Фламинго», передает ТАСС.

    Макдональд также отметил, что у Украины есть и другие ракеты, такие как «Нептун», однако Киев признает отсутствие средств и на их производство. По мнению журналиста, даже если бы были запущены эти проекты, ракета «Фламинго» не смогла бы изменить ход конфликта на Украине, как это ранее не удалось ракетам Storm Shadow из Британии и американским истребителям F-16.

    Владимир Зеленский ранее сообщил, что у страны якобы есть крылатая ракета «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты не удастся наладить в ближайшие месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее была дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго».

    Ранее сообщалось, что украинская компания Fire Point, связанная с ракетами «Фламинго», оказалась объектом антикоррупционного расследования по подозрению в завышении стоимости госзаказов на дроны. К махинациям может быть причастен бизнесмен Тимур Миндич, которого украинские СМИ называют «кошельком» Владимира Зеленского.

    Комментарии (4)
    2 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек
    В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховной радезарегистрирован законопроект о замене названия монет национальной валюты Украины с «копеек» на «шаги».

    В настоящее время украинская национальная валюта гривна делится на 100 копеек. В пояснительной записке к инициативе указывается, что изменение названия на «шаг» позволит «возродить» национальные денежные «традиции» и завершить реформу, начатую в 1996 году, передает РИА «Новости».

    Законопроект был зарегистрирован в парламенте в понедельник. Среди его инициаторов значатся председатель Рады Руслан Стефанчук, а также депутаты от партии Владимира Зеленского: Александр Корниенко, Елена Кондратюк и Максим Павлюк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о необходимости переименовать копейки в шаги. Он объяснил, что название «копейка» связывает Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.


    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 08:33 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы России отбросили украинские подразделения из восточной части Полтавки, вынудив их отойти за реку Янчур, протекающую через село, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска вытеснили подразделения ВСУ из восточной части села Полтавка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что противник отступил за реку Янчур, которая делит село, и теперь использует реку как линию обороны. По его словам, Полтавка расположена западнее сел Ольговское и Новоивановка.

    Со взятием восточной части Полтавки российские войска получили возможность продолжить продвижение с восточного фланга к городу Гуляйполе, который, как указал Рогов, ВСУ превратили в крупный логистический и командный пункт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные также освободили село Поддубное в ДНР. Ранее российские подразделения освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Кроме того, армия России начала штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Вербовое в Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ возле Алексеевки, Искриковщины, Кондратовки, Мезеновки и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Бологовкой, Волчанском и Григоровкой.

    ВСУ при этом потеряли до 145 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богуславки, Купянска в Харьковской области, Александровки, Новоселовки, Ямполя и Яцковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили свыше 220 военнослужащих и три бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Александро-Калиново, Иванополья, Константиновки, Пазено, Плещеевки, Северска и Черкасского в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 305 военнослужащих, четыре бронемашины, 152-мм пушку «Гиацинт-Б». Уничтожены пять складов с боеприпасами и горючим.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, трех десантно-штурмовых, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Анновки, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя, Красноармейска, Красного Лимана, Петровки, Родинского и Торецкого в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, танк, бронемашина «Казак» и три пикапа, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Северск Малый в ДНР.

    За день до этого они освободили Кировск в ДНР, а также Шандриголово на севере ДНР.

    Российские войска в зоне СВО освободили в сентябре 19 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху производства десантных катеров, а также объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того? удары наносились по месту запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 97 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотника, 631 ЗРК, 25 314 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в среду подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу в Измаиле.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. А за день до этого они поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 01:23 • Новости дня
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    G7 намерена ужесточить санкции против России, рассмотреть варианты использования ее замороженных активов, а также «максимально усилить» давление на покупателей российской нефти, говорится в совместном заявлении министров финансов стран G7.

    В тексте заявления G7, которое опубликовало правительство Канады по итогам виртуальной встречи министров, сообщается о договоренности «предпринять общие шаги, чтобы увеличить давление на Россию» с целью «поддержки Украины», передает РИА «Новости».

    В коммюнике подчеркивается, что обсуждаются дополнительные торговые меры и ограничения в отношении государств и организаций, помогающих «финансировать военные усилия» России, в том числе через нефтепродукты из российской нефти.

    «Мы согласились, что сейчас самое время усилить давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов. Мы будем оказывать давление на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти… и на тех, кто способствует обходу санкций», – говорится в заявлении.

    Министры договорились принять меры, направленные на значительное сокращение импорта углеводородов из России. Также они разрабатывают широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины, включая «скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России».

    Подчеркивается, что все действия G7 будут реализовываться в рамках правовых норм стран-участников. Новые меры и дальнейшее обсуждение вопросов поддержки Украины запланированы на встречу 15 октября 2025 года в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет замороженных суверенных активов России.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею такого кредита для Украины.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выступил против вступления Украины в Европейский союз.

    По мнению Орбана, принятие Украины в ЕС не только приведет к перераспределению финансовых ресурсов сообщества, но и создаст угрозу возникновения конфликта на территории Евросоюза, передает ТАСС.

    «Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», – сказал он.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Ранее Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в ЕС.

    Комментарии (0)
