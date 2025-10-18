Al Arabiya сообщил об эвакуации экипажа атакованного танкера у Йемена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипаж нефтяного танкера, который был атакован у побережья Йемена, полностью эвакуирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya. Инцидент произошел недалеко от побережья Йемена – источники телеканала уточняют, что судно находилось под флагом Камеруна, а на его борту произошел взрыв.

Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что после взрыва танкер подал сигнал бедствия. По данным телеканала, на борту находились 26 человек, все они были эвакуированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена. Хуситы ранее заявили о потоплении судна Magic Seas в Красном море. Член экипажа танкера Sounion пострадал в результате атаки хуситов.