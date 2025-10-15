Депутат Госдумы Колесник усомнился в реальности новых поставок США оружия Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

Анонсированные Вашингтоном крупные поставки оружия на Украину – это скорее политическая угроза и попытка давления, чем реальный план, передает Газета.Ru. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, «эти громко анонсированные объявления о планируемых поставках оружия на Украину не более чем шум за сценой». Он отметил, что когда Европа или США действительно хотят что-то поставить Киеву, это делается скрытно, хотя российская разведка все равно получает информацию о подобных действиях.

Колесник подчеркнул, что после таких публичных заявлений российские спецслужбы усиливают контроль за цепочкой поставок вооружений и стараются уничтожать их еще до попадания на фронт. Депутат добавил, что Москва внимательно следит за любыми шагами Запада, несмотря на то, что понимает разницу между заявлениями и реальностью.

Он также отметил, что Запад слишком увлекся политическими играми, забывая о том, что поставляемое оружие наносит ущерб всем сторонам конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США планируют сделать крупное объявление относительно поставок оружия на Украину 15 октября.

Американское издание The New York Times отметило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk может привести США к прямой конфронтации с Россией.

Вашингтон ожидает увеличения числа стран НАТО, которые присоединятся к плану по закупке вооружений для Украины.