Трамп назвал «великим» день визита в Кнессет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский лидер Дональд Трамп посетил израильский парламент, где сделал запись в гостевой книге, назвав этот день «великим» и «новым началом», передает РИА «Новости».

Он написал: «Это большая честь – великий и прекрасный день. Новое начало».

Ранее в понедельник утром Трамп прибыл на территорию Израиля. Его торжественно встретили в аэропорту премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, а также президент Ицхак Герцог с супругой Михаль.

В рамках визита Дональд Трамп выступит с речью в Кнессете. После этого он отправится в Египет для участия в саммите по прекращению конфликта в секторе Газа, где соберутся представители более 20 государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.