Трамп назвал «великим» день визита в Кнессет
Президент США Дональд Трамп посетил израильский парламент, оставив в гостевой книге запись о «новом начале».
Американский лидер Дональд Трамп посетил израильский парламент, где сделал запись в гостевой книге, назвав этот день «великим» и «новым началом», передает РИА «Новости».
Он написал: «Это большая честь – великий и прекрасный день. Новое начало».
Ранее в понедельник утром Трамп прибыл на территорию Израиля. Его торжественно встретили в аэропорту премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, а также президент Ицхак Герцог с супругой Михаль.
В рамках визита Дональд Трамп выступит с речью в Кнессете. После этого он отправится в Египет для участия в саммите по прекращению конфликта в секторе Газа, где соберутся представители более 20 государств.
