Каллас прибыла в Киев для переговоров по военной поддержке
Глава дипслужбы ЕС Каллас прибыла в Киев для переговоров по военной поддержке
В Киев прибыла глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, чтобы рассмотреть вопросы поставок оружия, кредитов и защиты энергетической инфраструктуры украинской столицы.
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас прибыла в Киев для обсуждения вопросов поставок вооружения и предоставления кредитов, передает ТАСС.
В заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что визит направлен на переговоры о дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева.
Каллас также отметила, что намерена обсудить с представителями украинских властей вопросы, касающиеся безопасности энергетической инфраструктуры страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по вопросам поддержки Украины. Дипломаты Европейского союза выразили недовольство отсутствием гибкости у Каллас в переговорах. Каллас заявила, что Европа и Киев должны обязательно участвовать в любых мирных переговорах по урегулированию ситуации.