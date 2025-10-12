Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
Фестиваль НАУКА 0+ завершился премьерой фильма о квантах
Завершение XX юбилейного фестиваля НАУКА 0+ отметили специальными кинопоказами, посвященными достижениям в области квантовых технологий и современным открытиям российских ученых.
Финальное мероприятие XX Международного фестиваля НАУКА 0+ в Национальном центре «Россия» сопровождалось специальными показами двух научных фильмов. Зрителям представили документальные ленты «Время квантов» и «Квант света», посвященные развитию квантовых технологий.
«Квант света» рассказывает о работе ученых Казанского Федерального Университета. В фильме профессор Сергей Харинцев и магистрант Элина Батталова объясняют, как менялось понимание природы света и каким образом их открытия могут повлиять на научно-технический прогресс. Летом команда Харинцева выявила, что в средах с сильной пространственной дисперсией оптический нагрев обусловлен рассеянием, а не поглощением света, что ранее не учитывалось. Это открытие может сыграть роль в развитии энергетики и медицины, в частности в лечении онкологических заболеваний.
Герои фильма подчеркивают важность квантовой фотоники для будущих научных прорывов и отмечают, что эксперименты, проведенные советскими учеными в 80-х годах, до сих пор актуальны. В течение фестиваля прошла обширная программа лекций с участием экспертов из МГУ, РАН и Российского квантового центра, где обсуждалось будущее квантовых вычислений и перспективы отечественных исследований.
Также в центре «Россия» работала иммерсивная выставка «Твоя квантовая вселенная». Экспозиция с участием ведущих научных институтов страны позволила посетителям познакомиться с квантовыми парадоксами через интерактивные экспонаты, включая «Квантовый лабиринт», который визуализировал законы микромира.