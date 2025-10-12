Самолет Zafer air задел микроавтобус в аэропорту Иркутска

Tекст: Дарья Григоренко

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Иркутска. Как уточнили в ведомстве, самолет Gulfstream турецкой авиакомпании Zafer air, который должен был лететь в Шанхай, при выруливании со стоянки концом крыла задел микроавтобус с пассажирами, передает РИА «Новости».

Представитель прокуратуры заявил: «Люди в автобусе и в самолете не пострадали». По его словам, несмотря на отсутствие пострадавших, вылет рейса был отменен, чтобы провести все необходимые проверки и оценить техническое состояние воздушного судна.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

Росавиация сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

В Шереметьево сообщили, что после технического осмотра воздушного судна Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, лайнер отстранен от полетов.