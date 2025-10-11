Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Письмо с угрозой теракта обнаружили в соборе Парижской Богоматери
В Нотр-Даме сотрудники нашли письмо, авторы которого утверждали о планируемой атаке и спрятанном в здании оружии, угроза не подтвердилась после проверки.
Письмо с предупреждением о возможном теракте нашли в соборе Парижской Богоматери, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Le Figaro и комментарии источника в полиции.
В письме неизвестные призвали не открывать собор в выходные 11 и 12 октября, заявив, что внутри иностранцы спрятали ножи и планируют устроить бойню.
В ответ на угрозу служба безопасности совместно с парижской полицией провела тщательную проверку здания. Оружия или подозрительных предметов обнаружено не было. В качестве меры предосторожности на входе в храм усилен досмотр посетителей.
Руководство собора пока не решило, будет ли подавать жалобу по факту инцидента. Собор, восстановленный после пожара 2019 года, вновь открыт для посещения и ежедневно принимает тысячи туристов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам на бульваре Монпарнас в Париже произошли два случая возгорания за одни сутки. Подозревается, что один из пожаров мог иметь преступное происхождение.