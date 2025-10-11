Письмо с угрозой теракта обнаружили в соборе Парижской Богоматери

Письмо с угрозой теракта обнаружили в Нотр-Даме перед выходными

Tекст: Евгения Караваева

Письмо с предупреждением о возможном теракте нашли в соборе Парижской Богоматери, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Le Figaro и комментарии источника в полиции.

В письме неизвестные призвали не открывать собор в выходные 11 и 12 октября, заявив, что внутри иностранцы спрятали ножи и планируют устроить бойню.

В ответ на угрозу служба безопасности совместно с парижской полицией провела тщательную проверку здания. Оружия или подозрительных предметов обнаружено не было. В качестве меры предосторожности на входе в храм усилен досмотр посетителей.

Руководство собора пока не решило, будет ли подавать жалобу по факту инцидента. Собор, восстановленный после пожара 2019 года, вновь открыт для посещения и ежедневно принимает тысячи туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам на бульваре Монпарнас в Париже произошли два случая возгорания за одни сутки. Подозревается, что один из пожаров мог иметь преступное происхождение.