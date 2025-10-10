Орбан отметил Нобелевскую победу Краснахоркаи вопреки критике с его стороны

Орбан отпраздновал присуждение Краснахоркаи Нобелевской премии по литературе

Tекст: Елизавета Шишкова

Орбан провел вечер в ресторане с цыганским оркестром, отпраздновав присуждение Нобелевской премии по литературе венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. В пятницу Орбан опубликовал видео, где в компании друзей и соратников поет венгерские народные песни, держа бокал вина, передает ТАСС.

В пояснениях премьер отметил, что поводом для встречи стал успех Краснахоркаи, добавив: «Не каждый день венгерские писатели получают Нобелевскую премию». Решение Нобелевского комитета застало Орбана в Клуж-Напоке, где он участвовал в мероприятии Демократического союза венгров Румынии.

Краснахоркаи, несмотря на поздравления, вновь подверг критике политику Орбана, в том числе его подход к конфликту на Украине. Писатель поблагодарил премьера за поздравление, но отметил, что «выступает против его политических действий и идей».

Премьер призвал воспринимать присуждение премии как достижение для всей страны, заявив в эфире радиостанции Kossuth, что это «важное событие для всей Венгрии» и не повод для политических разногласий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нобелевский комитет в Стокгольме присудил премию по литературе 2025 года венгерскому прозаику Ласло Краснахоркаи.

Нобелевский комитет отметил Краснахоркаи «за захватывающее и провидческое творчество». Писатель родился в 1954 году, учился в Будапештском университете, начал публиковаться в 1970-х, а его книги переведены на многие языки, включая русский.