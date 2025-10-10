Орбан отметил Нобелевскую победу Краснахоркаи вопреки критике с его стороны

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Венгерский премьер Виктор Орбан отметил присуждение Нобелевской премии по литературе писателю Ласло Краснахоркаи, несмотря на его резкую критику политики правительства последних лет.
Орбан провел вечер в ресторане с цыганским оркестром, отпраздновав присуждение Нобелевской премии по литературе венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. В пятницу Орбан опубликовал видео, где в компании друзей и соратников поет венгерские народные песни, держа бокал вина, передает ТАСС.
В пояснениях премьер отметил, что поводом для встречи стал успех Краснахоркаи, добавив: «Не каждый день венгерские писатели получают Нобелевскую премию». Решение Нобелевского комитета застало Орбана в Клуж-Напоке, где он участвовал в мероприятии Демократического союза венгров Румынии.
Краснахоркаи, несмотря на поздравления, вновь подверг критике политику Орбана, в том числе его подход к конфликту на Украине. Писатель поблагодарил премьера за поздравление, но отметил, что «выступает против его политических действий и идей».
Премьер призвал воспринимать присуждение премии как достижение для всей страны, заявив в эфире радиостанции Kossuth, что это «важное событие для всей Венгрии» и не повод для политических разногласий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нобелевский комитет в Стокгольме присудил премию по литературе 2025 года венгерскому прозаику Ласло Краснахоркаи.
Нобелевский комитет отметил Краснахоркаи «за захватывающее и провидческое творчество». Писатель родился в 1954 году, учился в Будапештском университете, начал публиковаться в 1970-х, а его книги переведены на многие языки, включая русский.