В Национальном центре «Россия» обсудили подходы к урокам истории

Tекст: Дарья Григоренко

В мероприятии приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мединский отметил, что в стране продолжают решать актуальные вопросы, связанные с изучением истории школьниками, и подчеркнул роль форума в этом процессе.

«Интерес к истории, безусловно, есть, но знаний порой не хватает — и это серьезная, комплексная проблема. Важно понимать, что учебник истории лишь один из элементов. Есть родители, учителя, кино, телевидение, интернет и многое другое. Даже компьютерные игры могут создавать условия, при которых изучение истории становится увлекательным, однако для этого необходимо, чтобы все участники процесса прилагали совместные усилия»,– заявил Мединский.

О значимости преподавателя в образовательном процессе рассказала Министр культуры России Ольга Любимова: «Среди образовательных программ и новых учебников самым главным остается образ педагога, его заинтересованность и живая энергия. Духовно-нравственные ценности прививаются ребятам через образ педагога и его неравнодушное отношение к тому, о чем он каждый день говорит со своими учениками. Низкий поклон за это нашим преподавателям».

Любимова также поделилась своим примером, подчеркнув, что ее интерес к истории и литературе формировали именно преподаватели. Министр отметила, что учитель истории связывала важные исторические события с художественными произведениями, требуя от учеников прочитать главы из «Войны и мира» Льва Толстого.

Ковальчук добавил, что гуманитарное образование формирует личность и помогает по-новому воспринимать окружающий мир. По его словам, вклад учителей на всех этапах школьного образования крайне важен. Он рассказал, что своим интересом к истории и искусству тоже обязан родителям-историкам.

Форум проходит с 1 по 3 октября и объединяет 1000 наиболее активных педагогов и кураторов образования из 89 регионов России, а также гостей из стран СНГ и ближнего зарубежья. Организатором мероприятия выступает Министерство просвещения России, всего на участие было подано более 48 тысяч заявок.