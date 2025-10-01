Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Три молодых кашалота погибли у берегов Канады
Три молодых кашалота выбросились на сушу у берегов Канады
Тела трех молодых самцов кашалотов длиной до 12 метров нашли рыбаки у северного побережья острова Принца Эдуарда.
Млекопитающие обнаружены на небольших островах недалеко от северного побережья канадской провинции, передает ТАСС. Рыбаки, заметившие китов, сообщили об этом специалистам Общества помощи морским животным Канады, но спасти кашалотов не удалось.
Исполнительный директор организации Тоня Уиммер заявила: «Это были молодые самцы кашалотов, их вес составлял примерно 15–20 тонн, длина доходила до 12 метров». Частично киты находились в воде, поэтому даже крупная техника не смогла бы к ним подъехать.
Причины гибели животных будут устанавливаться – для этого специалисты планируют провести вскрытие туш. По словам Уиммер, обычно кашалоты мигрируют вдоль канадских берегов на безопасном удалении от мели, но они, вероятно, сбились с пути или были больны. Молодые особи обычно держатся группами.
За последние годы у атлантических берегов Канады и США погибли более 30 видов китов. Более чем в половине случаев причиной становились столкновения с судами или попадание в рыболовецкие снасти. Несколько лет назад власти Канады приняли решение снизить скорость судов в заливе Святого Лаврентия для предотвращения гибели млекопитающих.
