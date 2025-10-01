Три молодых кашалота погибли у берегов Канады

Три молодых кашалота выбросились на сушу у берегов Канады

Tекст: Евгения Караваева

Млекопитающие обнаружены на небольших островах недалеко от северного побережья канадской провинции, передает ТАСС. Рыбаки, заметившие китов, сообщили об этом специалистам Общества помощи морским животным Канады, но спасти кашалотов не удалось.

Исполнительный директор организации Тоня Уиммер заявила: «Это были молодые самцы кашалотов, их вес составлял примерно 15–20 тонн, длина доходила до 12 метров». Частично киты находились в воде, поэтому даже крупная техника не смогла бы к ним подъехать.

Причины гибели животных будут устанавливаться – для этого специалисты планируют провести вскрытие туш. По словам Уиммер, обычно кашалоты мигрируют вдоль канадских берегов на безопасном удалении от мели, но они, вероятно, сбились с пути или были больны. Молодые особи обычно держатся группами.

За последние годы у атлантических берегов Канады и США погибли более 30 видов китов. Более чем в половине случаев причиной становились столкновения с судами или попадание в рыболовецкие снасти. Несколько лет назад власти Канады приняли решение снизить скорость судов в заливе Святого Лаврентия для предотвращения гибели млекопитающих.

