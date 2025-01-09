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Песков: В Кремле не слышали слов Карасева в адрес Алиева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не слышал заявлений члена ОП РФ Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Песков не стал комментировать высказывания члена Общественной палаты РФ Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что в Кремле не имеют представления о подробностях данных заявлений и не слышали их. Он отметил, что внешняя политика России формулируется президентом страны.
Песков также подчеркнул, что министерство иностранных дел и другие ведомства занимаются реализацией внешней политики под координацией министерства. Он напомнил, что именно на мнение президента и министерства иностранных дел следует ориентироваться в вопросах внешней политики.
Отметим, что ранее член Общественной палаты Владимир Карасев в своем Telegram-канале обругал президента Азербайджана после претензий Алиева к России в связи с крушением самолета AZAL.