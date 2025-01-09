Песков: В Кремле не слышали слов Карасева в адрес Алиева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков не стал комментировать высказывания члена Общественной палаты РФ Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что в Кремле не имеют представления о подробностях данных заявлений и не слышали их. Он отметил, что внешняя политика России формулируется президентом страны.

Песков также подчеркнул, что министерство иностранных дел и другие ведомства занимаются реализацией внешней политики под координацией министерства. Он напомнил, что именно на мнение президента и министерства иностранных дел следует ориентироваться в вопросах внешней политики.

Отметим, что ранее член Общественной палаты Владимир Карасев в своем Telegram-канале обругал президента Азербайджана после претензий Алиева к России в связи с крушением самолета AZAL.