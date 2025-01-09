Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские миротворцы в Приднестровье обеспечиваются должным образом даже на фоне энергетического кризиса, передает ТАСС.

Помимо этого, Игнатьев отметил, что власти не наблюдают большого оттока населения из Приднестровья из-за энергетического кризиса.

«Люди ищут возможности для сохранения нормальных условий жизни, но мы не наблюдаем большого оттока населения. Значительная часть граждан переезжает к знакомым и друзьям. У нас есть город Днестровск, где расположена энергогенерирующая станция. Многие приднестровцы в рамках вынужденной миграции переехали именно в этот город», – сказал он.

Энергетический кризис затронул многие регионы, однако в Приднестровье предпринимаются меры для поддержания стабильности и обеспечения всех необходимых условий для жителей и миротворцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Александр Малькевич рассказал, что российские миротворцы в Югославии, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Карабахе, Анголе и ЦАР предотвращают кровопролитие во многих горячих точках планеты.