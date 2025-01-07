То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
Российская ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии
Деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие в Малайзии, экипаж невредим
Российская ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии, однако капитан и команда остались невредимы, а посольство РФ оказывает им поддержку в возвращении домой.
Российская деревянная ладья «Пилигрим», реплика поморской ладьи XIX века, потерпела бедствие у северного побережья о. Борнео в штате Саравак. Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел 20 декабря 2024 года во время кругосветного плавания. Экипаж, состоящий из трех россиян и одного белоруса, не пострадал и находится в хорошем состоянии.
Посольство России в Малайзии активно сотрудничает с капитаном судна, оказывая необходимую поддержку и содействие экипажу. Первое сообщение о происшествии было получено сразу после инцидента, и дипломатическая миссия будет продолжать оказывать помощь в рамках имеющихся полномочий.
Поврежденная ладья была поднята на берег местной судоверфью, а один из россиян уже вернулся на родину. Остальные трое членов команды планируют вылететь в Россию во вторник. Судьба «Пилигрима», нуждающегося в дорогостоящем ремонте, будет решена по возвращении участников экспедиции в страну. Российское посольство намерено оставаться на связи с капитаном и готово оказать дополнительную помощь.
«Пилигрим» отправился в плавание из Владивостока в октябре прошлого года после ремонта. Судно планировало пройти через Японию, Филиппины и Малайзию, пересечь Индийский океан и достичь Красного моря, Средиземного, Черного и Азовского морей. Завершить кругосветное путешествие планировалось в Петрозаводске, куда ладья должна была прибыть по рекам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское парусное судно «Пилигрим», отправившееся в кругосветное плавание, отправило послание в бутылке, которое прибило к берегам Дальневосточного морского заповедника в Приморском крае.