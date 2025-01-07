Российская ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии

Деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие в Малайзии, экипаж невредим

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская деревянная ладья «Пилигрим», реплика поморской ладьи XIX века, потерпела бедствие у северного побережья о. Борнео в штате Саравак. Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел 20 декабря 2024 года во время кругосветного плавания. Экипаж, состоящий из трех россиян и одного белоруса, не пострадал и находится в хорошем состоянии.

Посольство России в Малайзии активно сотрудничает с капитаном судна, оказывая необходимую поддержку и содействие экипажу. Первое сообщение о происшествии было получено сразу после инцидента, и дипломатическая миссия будет продолжать оказывать помощь в рамках имеющихся полномочий.

Поврежденная ладья была поднята на берег местной судоверфью, а один из россиян уже вернулся на родину. Остальные трое членов команды планируют вылететь в Россию во вторник. Судьба «Пилигрима», нуждающегося в дорогостоящем ремонте, будет решена по возвращении участников экспедиции в страну. Российское посольство намерено оставаться на связи с капитаном и готово оказать дополнительную помощь.

«Пилигрим» отправился в плавание из Владивостока в октябре прошлого года после ремонта. Судно планировало пройти через Японию, Филиппины и Малайзию, пересечь Индийский океан и достичь Красного моря, Средиземного, Черного и Азовского морей. Завершить кругосветное путешествие планировалось в Петрозаводске, куда ладья должна была прибыть по рекам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское парусное судно «Пилигрим», отправившееся в кругосветное плавание, отправило послание в бутылке, которое прибило к берегам Дальневосточного морского заповедника в Приморском крае.