То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.0 комментариев
Путин созвонился с девочкой из ДНР, мечту которой исполнил в рамках «Елки желаний»
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с 15-летней Ариной Порхал из Горловки ее поездку в Петербург, организованную в рамках проекта «Елка желаний».
Президент позвонил девочке и поинтересовался, как проходит ее поездка в Петербург, передает ТАСС.
В ходе разговора Путин и Арина поздравили друг друга с Рождеством. Арине удалось исполнить свою давнюю мечту посетить культурную столицу России, предоставив ей возможность познакомиться с историей и культурой города.
Арина, ученица 9-го класса гимназии №65, рассказала президенту о своих впечатлениях. Она посетила Мариинский театр, ледовое шоу, Царское Село и Мариинский дворец.
Путин порекомендовал девочке посетить Эрмитаж и заверил, что это будет организовано.
Арина вместе с сестрой-опекуном и племянником прибыла в Петербург 5 января. Это их первая поездка в город. Семья начала путешествие с обзорной экскурсии, посетив Дворцовую площадь, Невский проспект и другие знаковые места.
В спортивном комплексе «Юбилейный» они посмотрели ледовое шоу «Лебединое озеро». Также они посетили Русский музей.