Путин созвонился с девочкой из ДНР, мечту которой исполнил в рамках «Елки желаний»

Tекст: Александра Юдина

Президент позвонил девочке и поинтересовался, как проходит ее поездка в Петербург, передает ТАСС.

В ходе разговора Путин и Арина поздравили друг друга с Рождеством. Арине удалось исполнить свою давнюю мечту посетить культурную столицу России, предоставив ей возможность познакомиться с историей и культурой города.

Арина, ученица 9-го класса гимназии №65, рассказала президенту о своих впечатлениях. Она посетила Мариинский театр, ледовое шоу, Царское Село и Мариинский дворец.

Путин порекомендовал девочке посетить Эрмитаж и заверил, что это будет организовано.

Арина вместе с сестрой-опекуном и племянником прибыла в Петербург 5 января. Это их первая поездка в город. Семья начала путешествие с обзорной экскурсии, посетив Дворцовую площадь, Невский проспект и другие знаковые места.

В спортивном комплексе «Юбилейный» они посмотрели ледовое шоу «Лебединое озеро». Также они посетили Русский музей.