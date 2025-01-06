Зеленский заявил, что презирает русский народ

Зеленский в интервью американскому подкастеру Фридману заявил о презрении к русскому народу

Tекст: Антон Антонов

Зеленский заявил, что свободно владеет русским языком, но отказался говорить на нем. Как объяснил Зеленский, он не хочет давать повода президенту России Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские – один народ, поскольку они говорят на одном языке, передает РИА «Новости».

«Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», – заявил Зеленский.

Зеленский также заявил, что на Украине живут люди, говорящие на русском языке, и никто им этого якобы не запрещает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский не захотел давать интервью на русском, как предлагал Фридман. При этом в ходе разговора он не раз использовал русские слова. Кроме того, он несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру.

Напомним, 23 февраля 2014 года, наутро после госпереворота, одним из своих первых решений Верховная рада отменила закон, гарантировавший русскому статус «регионального языка». Под нажимом Запада спикер парламента Александр Турчинов не подписал решение об отмене закона, который де-юре продолжал действовать, но де-факто не соблюдался. В 2018 году Конституционный суд Украины признал принятый в 2012 году закон не соответствующим законодательству страны.

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте на украинском ТВ и скандальный закон «Об образовании», который запрещал среднее образование на русском языке. Говорить по-русски запретили депутатам в Верховной раде.

В 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

Самого Зеленского прежние власти Украины обвиняли в использовании «кацапской мовы».