Бастрыкин поручил завести дело по факту жестокого обращения с гимнастками под Владимиром

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении СК России говорится, что Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении воспитанников школы художественной гимнастики во Владимирской области. Основанием для расследования стало обращение жительницы Владимира, в котором она указывает на регулярные оскорбления и применение насилия тренером по отношению к детям, в том числе используя для этого спортивный инвентарь, передает РИА «Новости».

В связи с этим следственные органы СК России проводят процессуальную проверку.

Как указал адвокат Владислав Луньков, мать одной из воспитанниц школы олимпийского резерва №5 сообщила, что после тренировки ее дочь вернулась домой с синяками на лице.

31 декабря дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и нескольких тренеров, включая бывшего главного тренера Мариану Василеву, за физическое и психологическое насилие над спортменками.