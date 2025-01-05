Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.0 комментариев
Бастрыкин поручил завести дело по факту жестокого обращения с гимнастками под Владимиром
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту насилия над детьми в школе художественной гимнастики во Владимирской области после обращения жительницы Владимира.
В заявлении СК России говорится, что Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении воспитанников школы художественной гимнастики во Владимирской области. Основанием для расследования стало обращение жительницы Владимира, в котором она указывает на регулярные оскорбления и применение насилия тренером по отношению к детям, в том числе используя для этого спортивный инвентарь, передает РИА «Новости».
В связи с этим следственные органы СК России проводят процессуальную проверку.
Как указал адвокат Владислав Луньков, мать одной из воспитанниц школы олимпийского резерва №5 сообщила, что после тренировки ее дочь вернулась домой с синяками на лице.
31 декабря дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и нескольких тренеров, включая бывшего главного тренера Мариану Василеву, за физическое и психологическое насилие над спортменками.