Стало известно о тесной связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами

WSJ: Швейцарский банк Credit Suisse скрывал тесные связи с нацистами и препятствовал расследованиям

Tекст: Вера Басилая

Швейцарский банк Credit Suisse скрывал более тесные связи с нацистами, чем было принято считать ранее, пишет Wall Street Journal.

Издание ссылается на просмотренные документы из закрытых архивов, согласно которым, банк не раскрывал всю информацию о счетах нацистов и частично препятствовал проведению расследований, передает РИА «Новости».

В 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование касательно связей банка с нацистами. Однако позже руководство Credit Suisse отстранило Барофски, заявив, что он «перешел границы, которые они хотели установить в ходе расследования». Впоследствии Барофски был восстановлен в должности и продолжил работу.

Барофски обнаружил документы, свидетельствующие о связях банка с десятками физических и юридических лиц, связанных с нацистскими преступлениями. Из предварительных данных 99 известных нацистов и их партнеров совпадение имен было найдено для 13 человек.

«В ходе нового расследования было обнаружено, что банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно», – отмечает издание.

WSJ пишет, что в 1990-х годах две независимые комиссии подтвердили, что швейцарские банкиры часто игнорировали кражу еврейских активов нацистами и препятствовали возвращению средств их семьям.

Расследование продолжается. Участники изучают и сканируют тысячи коробок с архивными документами банка.

В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть, после чего Центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 млрд франков (3,2 млрд долларов), и в июне 2024 года группа UBS объявила о завершении покупки Credit Suisse.

Комитеты Сената и парламента Швейцарии начали расследование приобретения банка Credit Suisse его швейцарским конкурентом UBS и государственной помощи в этом приобретении.