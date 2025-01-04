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Стало известно о тесной связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами
WSJ: Швейцарский банк Credit Suisse скрывал тесные связи с нацистами и препятствовал расследованиям
В результате последнего расследования были найдены документы, которые свидетельствуют, что швейцарский банк Credit Suisse скрывал более тесные связи с нацистами, препятствуя расследованиям и не предоставляя данные о счетах, сообщило издание Wall Street Journal.
Швейцарский банк Credit Suisse скрывал более тесные связи с нацистами, чем было принято считать ранее, пишет Wall Street Journal.
Издание ссылается на просмотренные документы из закрытых архивов, согласно которым, банк не раскрывал всю информацию о счетах нацистов и частично препятствовал проведению расследований, передает РИА «Новости».
В 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование касательно связей банка с нацистами. Однако позже руководство Credit Suisse отстранило Барофски, заявив, что он «перешел границы, которые они хотели установить в ходе расследования». Впоследствии Барофски был восстановлен в должности и продолжил работу.
Барофски обнаружил документы, свидетельствующие о связях банка с десятками физических и юридических лиц, связанных с нацистскими преступлениями. Из предварительных данных 99 известных нацистов и их партнеров совпадение имен было найдено для 13 человек.
«В ходе нового расследования было обнаружено, что банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно», – отмечает издание.
WSJ пишет, что в 1990-х годах две независимые комиссии подтвердили, что швейцарские банкиры часто игнорировали кражу еврейских активов нацистами и препятствовали возвращению средств их семьям.
Расследование продолжается. Участники изучают и сканируют тысячи коробок с архивными документами банка.
В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть, после чего Центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 млрд франков (3,2 млрд долларов), и в июне 2024 года группа UBS объявила о завершении покупки Credit Suisse.
Комитеты Сената и парламента Швейцарии начали расследование приобретения банка Credit Suisse его швейцарским конкурентом UBS и государственной помощи в этом приобретении.