Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Песков: Сербия не обращалась к России за помощью после протестов
Сербия способна самостоятельно решить проблемы с протестами и не просила помощи у России, Москва надеется на быстрое урегулирование кризиса в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, сербские власти способны самостоятельно справиться с текущими проблемами, передает ТАСС.
Песков также отметил, что Россия остается настроенной на продолжение взаимодействия с Сербией и желает Белграду как можно скорее найти решение всех внутренних проблем.
«Сербия – это страна дорогая для нас. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием, будем дальше взаимодействовать», – добавил представитель Кремля.
В Сербии студенты и оппозиционные силы продолжают проводить протесты с ноября, включая значительную акцию в Белграде 22 декабря, на которой собрались до 30 тыс. человек. Протесты начались после обрушения бетонной конструкции на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября, когда погибли 15 человек. Студенты намерены продолжать акции и блокировать учебный процесс.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о причастности западных стран к организации цветной революции через студентов.
На фоне протестов премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил о решении уйти в отставку, указав на личные причины и сложившуюся политическую ситуацию в стране.