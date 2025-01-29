Песков: Сербия не обращалась к России за помощью после протестов

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, сербские власти способны самостоятельно справиться с текущими проблемами, передает ТАСС.

Песков также отметил, что Россия остается настроенной на продолжение взаимодействия с Сербией и желает Белграду как можно скорее найти решение всех внутренних проблем.

«Сербия – это страна дорогая для нас. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием, будем дальше взаимодействовать», – добавил представитель Кремля.

В Сербии студенты и оппозиционные силы продолжают проводить протесты с ноября, включая значительную акцию в Белграде 22 декабря, на которой собрались до 30 тыс. человек. Протесты начались после обрушения бетонной конструкции на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября, когда погибли 15 человек. Студенты намерены продолжать акции и блокировать учебный процесс.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о причастности западных стран к организации цветной революции через студентов.

На фоне протестов премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил о решении уйти в отставку, указав на личные причины и сложившуюся политическую ситуацию в стране.