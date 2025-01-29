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    Как Советский Союз возродил из пепла столицу Польши
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    0 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    12 комментариев
    29 января 2025, 08:22 • Новости дня

    Трамп «поздравил» с плохими рейтингами американского журналиста Акосту

    Трамп назвал журналиста Джима Акосту нечестным репортером и «поздравил» с плохими рейтингами

    Трамп «поздравил» с плохими рейтингами американского журналиста Акосту
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал журналиста CNN Джима Акосту худшим репортером и обрадовался его переводом на менее популярное время из-за низких рейтингов.

    В своем посте Трамп выразил удовлетворение проблемами с рейтингами Акосты, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Акосту перевели на менее престижное время трансляции из-за его низкой популярности и отсутствия таланта.

    «Джим – капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался», – написал американский президент.

    Напомним, Трамп еще в период первого правления часто конфликтовал с журналистами, включая продемократический канал CNN, который он называл «фейковым» и даже предлагал его закрыть, что вызывало резкую реакцию многих СМИ и политиков.

    26 января 2025, 12:15 • Новости дня
    Маск предложил переименовать Ла-Манш

    Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Вашингтона

    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Американский предприниматель Илон Маск предложил новое название для пролива Ла-Манш, который разделяет Британию и Францию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, Маск предложил назвать пролив именем первого президента США Джорджа Вашингтона и сопроводил текст картинкой, где Ла-Манш указан с новым названием.

    Напомним, в Америке продолжается процесс переименования географических объектов, инициированный президентом Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Изменения внесут в официальную систему географических названий США (GNIS) после завершения всех процедур.

    Трамп также заявил, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и подчеркнул, что без американской поддержки она бы не существовала.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    28 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег

    Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию

    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.

    «Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.

    «Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.

    «При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.

    Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

    Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.

    Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.

    Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.

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    28 января 2025, 17:32 • Новости дня
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не изменили план увеличения добычи нефти, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа о немедленном увеличении добычи нефти, передает «Московский комсомолец». На заседании министры стран картеля решили придерживаться ранее принятого плана, предполагающего постепенное увеличение добычи с апреля.

    Трамп ранее заявлял, что высокие цены на нефть затрудняют мирные переговоры по Украине, и предложил снизить их, чтобы уменьшить финансовую поддержку России для ведения конфликта. Однако министры ОПЕК+ решили, что изменение плана добычи нефти в настоящий момент нецелесообразно.

    Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим отметил, что долгосрочная стабильность на нефтяном рынке должна быть приоритетом.

    Ранее Трамп выразил намерение добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    28 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Команда Дональда Трампа вряд ли представит факты, которые доказывали бы попытку администрации Джо Байдена устранить президента России. Обвинения в адрес демократов, скорее, являются элементом политического противостояния внутри США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, о попытке бывшей администрации США убить Владимира Путина сообщил Такер Карлсон.

    «Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

    «Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

    «Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США

    The New York Post сообщил о начале сбора подписей за выход Калифорнии из США к 2028 году

    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США
    @ Uwe Kraft/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США под названием Calexit, петиция получила официальную регистрацию и может быть вынесена на голосование в 2028 году, сообщило издание The New York Post.

    Кампания получила название Calexit, что отсылает к британскому референдуму по Brexit, передает Lenta.ru.

    В случае принятия Calexit, перед избирателями будет стоять вопрос: должна ли Калифорния покинуть Соединенные Штаты и стать независимой страной. Чтобы инициатива была вынесена на референдум, необходимо собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей.

    Даже если большинство избирателей поддержит выход из США, планируется созвать специальную комиссию. Эта комиссия должна будет проанализировать последствия возможного решения и подготовить официальный отчет. Таким образом, процесс выхода не будет мгновенным и будет нуждаться в дальнейшем анализе и согласовании.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, каким образом это произойдет.

    Также он предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества и улучшение здравоохранения.

    Кроме того, Трамп требовал от премьера Дании Метте Фредериксен продать Гренландию.

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    28 января 2025, 03:33 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски

    Трамп сообщил о планах начать добычу нефти в заповедных землях Аляски посредством исполнительного указа

    Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски
    @ Al Drago/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Правительство США планирует начать добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, чтобы удовлетворить потребности азиатского рынка, сообщил президент Дональд Трамп.

    По словам Трампа, запасы, находящиеся в Национальном Арктическом заповеднике, способны удовлетворить энергетический спрос всей Азии, сообщило ТАСС.

    «И мы сделаем это очень быстро», – приводит агентство слова Трампа на ежегодном собрании Республиканской партии в Майами. Он подчеркнул, что эти ресурсы могут стать важным источником для азиатского региона благодаря своему географическому положению.

    Трамп отметил, что процесс может быть ускорен благодаря использованию исполнительного указа, поскольку предыдущие инициативы не проходили через Конгресс. Решение может оказать значительное влияние на энергетическую политику США и международные рынки, сказал президент США.

    Ранее Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    В Кремле отреагировали на заявления Трампа, отметив, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они никак не связаны между собой.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    28 января 2025, 07:54 • Новости дня
    Помилованного Трампом участника штурма Капитолия застрелил полицейский

    Tекст: Александра Юдина

    В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, которого помиловал президент США Дональд Трамп после штурма Капитолия, при попытке его ареста за правонарушение, сообщает телеканал ABC7.

    В штате Индиана произошел инцидент, в ходе которого полицейский застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла. Шаттл был остановлен шерифом за правонарушение, однако в результате попытки его ареста оказал сопротивление, передает RT.

    По данным телеканала, во время возникшей ссоры заместитель шерифа применил оружие и застрелил подозреваемого.

    Полицейские продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. 21 января первые осужденные участники штурма Капитолия в январе 2021 года братья Эндрю и Мэттью Валентин вышли на свободу.

    Он также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    27 января 2025, 23:30 • Новости дня
    Daily Mail: ЦРУ планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Daily Mail: ЦРУ в начале 60-х планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Daily Mail: ЦРУ планировало теракты в США для обвинения Кубы
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    План ЦРУ по организации терактов в американских городах должен был убедить граждан в необходимости военных действий против Кубы, что подтвердили секретные документы Пентагона, сообщило Daily Mail.

    По информации издания, в начале 60-х годов прошлого века ЦРУ готовило секретную операцию «Нортвудс», в рамках которой планировалось организовать серию терактов в различных городах США. Целью операции было обвинение Кубы и вынуждение американцев поддержать военные действия против Фиделя Кастро, передает RT.

    Как отмечается в материале, ЦРУ намеревалось развернуть «кампанию террора коммунистической Кубы» в Майами, других городах Флориды, а также в Вашингтоне. Эти действия должны были происходить «под чужим флагом», чтобы создать ложное впечатление об угрозе со стороны Кубы.

    Авторы статьи подчеркнули, что «леденящие душу документы Пентагона» раскрывают мотивы, по которым в США опасались публикации документов об убийстве президента Джона Кеннеди.

    До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что планы Трампа обнародовать засекреченные документы станут мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США.

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    28 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена

    Дробницкий: В администрации Байдена каждая группировка делала то, что хотела

    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена продемонстрировала полный распад госуправления. В такой ситуации в Белом доме могли на самом деле вынашивать идею убийства президента России. Впрочем, Такер Карлсон, выступивший с обвинением в адрес демократов, мог таким образом предостеречь американцев от возможного возвращения либеральных элит из окружения Байдена, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «США организовывали покушения на многих своих оппонентов», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Однако, как уточнил собеседник, в случае с Россией речь идет о великой ядерной державе, и убийство российского лидера стало бы casus belli.

    «Грозило ли посягательство на жизнь, скажем, Фиделя Кастро Вашингтону войной с Кубой? Белым домом проводилась негласная черта между манипулированием политической ситуацией внутри стран, которые не могут бросить вызов Штатам, и ведением такой же политики в отношении серьезных акторов», – пояснил собеседник.

    «Планы по убийству президента России – это очевидная игра на ядерную войну. США этого всегда остерегались», – считает эксперт. Впрочем, по его словам, бывшая администрация Байдена продемонстрировала полный распад госуправления, когда «каждая группировка делала то, что она хотела». На этом фоне Дробницкий допускает, что идея покушения могла так или иначе появиться у американских чиновников.

    «В любой другой администрации до Байдена такое сложно представить. Но при 46-м президенте правила внутренней игры, которые существовали десятилетиями, могли расшататься», – отметил спикер. Политолог также напомнил слова Карлсона о том, что для бывшего руководства Белого дома «хаос стал защитным экраном».

    В этой связи собеседник обратил внимание на фигуру Энтони Блинкена. «Он – главный «ястреб» в администрации Байдена. Сам экс-госсекретарь и его окружение стремились к максимальному обострению украинского кризиса с ползучим вхождением Соединенных Штатов в конфликт. На замечания, что эскалация может привести к серьезным последствиям, тот отвечал, что опасностей не видит», – напомнил Дробницкий.

    В то же время заявление американского журналиста могло быть сделано «для красного словца». «Карлсон не привел каких-либо доказательств и подробностей. Возможно, он исходил из соображений «лучше поддать больше жару» и обвинить разжигателей войны, нежели основывался на фактическом материале», – считает эксперт.

    По мнению собеседника, Карлсон также хотел предостеречь американцев, что «возможное возвращение этих либеральных интернационалистов из администрации Байдена во власть, по сути, будет означать катастрофу и может привести к третьей мировой войне». «В этом смысле журналист выступает за максимально жесткие репрессии против либеральных элит и всей либеральной бюрократии США. Стоит ожидать, что он будет продолжать в это «играть», – прогнозирует аналитик.

    «Однако если информация о попытке покушения на президента России подтвердится, то это бросит серьезную тень на все дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном. Да, к власти пришла новая администрация, и риторика Трампа в отношении предшественника достаточно горячая. Но сменяемость власти в Америке становится очень опасной вещью, потому что если вернутся демократы, то все «табуном» побегут в обратную сторону. Это делает США крайне опасной державой», – заключил Дробницкий.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел. «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне, например, на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    Комментируя это заявление американского журналиста, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы делают все необходимое для безопасности главы государства.

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    28 января 2025, 02:53 • Новости дня
    Трамп объявил о запрете участия Китая в сделке по TikTok

    Трамп заявил, что Китай не будет участвовать в покупке TikTok

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил, что США примут меры для исключения Китая из участия в покупке TikTok, что укрепит позиции Республиканской партии среди молодежи.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны примет меры, чтобы исключить участие Китая в сделке по покупке популярного видеосервиса TikTok, передает ТАСС. Об этом он сообщил на ежегодном собрании Республиканской партии в Майами.

    Трамп отметил, что его предложение не запрещать TikTok в США позволило республиканцам укрепить свои позиции среди молодых избирателей. Он добавил: «Китай не будет участвовать в этом процессе. Вы не хотите, чтобы Китай участвовал, но посмотрим, что произойдет», - приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее сообщалось, что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называют Ларри Эллисона, главу Oracle. Также есть информация о том, что в торгах может принять участие Илон Маск, известный космический магнат.

    Известно, что предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.

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    27 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
    @ REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

    Tекст: Максим Попов

    Дания намерена инвестировать 15 млрд крон (2,1 млрд долларов) в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.

    Дания объявила о планах потратить 15 млрд датских крон на усиление своего военного присутствия в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Это решение принято на фоне возросшего интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии, которую он намерен включить в состав Соединенных Штатов.

    Исторически Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию с правом самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, оставаясь частью датского королевства. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США усилился, и Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать эту территорию.

    Впервые зарубежные СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию в 2019 году. В ходе избирательной кампании 2024 года он вновь подчеркнул важность контроля над островом, особенно в свете международной безопасности. Позднее президент США заявил, что владение Гренландией является стратегически необходимым для защиты от Китая и России. При этом  Трамп отказался исключить возможность использования военной силы для установления контроля над стратегическим островом.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.

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