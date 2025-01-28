YPO является закрытым клубом для успешных бизнесменов, он основан в 1950 году в Техасе, пишет RT. В его составе более 35 тыс. членов из 142 стран. Организация активно продвигает свои интересы в разных странах, включая Россию.

С 2023 года организацию возглавляет Раймонд Уатт, владелец компаний, связанных с анализом данных. В руководстве YPO находились такие значимые фигуры, как экс-министр торговли США Пенни Притцкер и бывший директор по персоналу Минфина Шерил Сэндберг.

YPO занимается рекрутингом молодых лидеров, предлагая им финансовую поддержку и доступ к своей базе данных. Взамен они должны предоставлять детальные финансовые отчеты. Особое внимание уделяется партнерствам, связанным с экономикой и политикой.

Информацию для YPO анализирует RAND Corporation, которая формально считается исследовательским институтом, но активно сотрудничает с Пентагоном. В России YPO работает с центром «СОЛь», проводя конкурсы и стажировки.

Сотрудничество с YPO может привести к административной и уголовной ответственности в России. Юристы подчеркивают необходимость превентивных мер для нейтрализации подобных влияний.