Французский чат-бот с ИИ закрыли после критики за ошибки и неполиткорректность

Tекст: Дарья Григоренко

Разработанный французской компанией Linagora чат-бот Люси был запущен 23 января на тестовый период, который должен был продлиться месяц. Однако, как сообщает РИА «Новости», пользователи быстро начали публиковать скриншоты с абсурдными и, иногда, неприличными ответами Люси. В результате компания была вынуждена закрыть проект через два дня после запуска.

Чат-бот Люси вызвал волну критики за неспособность решать простые задачи, подтверждение существования вымышленных предметов и описания рецептов запрещенных веществ. Люси также мог выдавать крайне неполиткорректные заявления, такие как цитаты Адольфа Гитлера. Разработчики объяснили, что ИИ находился в экспериментальной фазе и не имел фильтров для предотвращения неподобающего использования.

Компания Linagora также подверглась критике за связи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соучредитель компании Александр Запольский финансировал его президентскую кампанию, а в 2017 году сам баллотировался в депутаты от партии Макрона. Несмотря на это, компания отвергла утверждения о том, что работа над чат-ботом была госзаказом, хотя и получила финансирование в рамках инвестиционного плана «Франция 2030».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о скором анонсе американского ИИ-проекта, который будет лучше китайского DeepSeek, развеяв опасения о потере страной технологического лидерства.