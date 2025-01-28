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Патриарх Кирилл сообщил о возвращении ОДНКР в школы
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) вновь станет частью школьной программы для учеников 5–7-х классов и будет преподаваться учителями истории, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Кирилл на торжественном пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Кремле сообщил о возвращении в школы предмета ОДНКР. Предмет будет включен в учебный план для учеников 5–7-х классов, передает ТАСС.
Кирилл подчеркнул, что для этого была сформирована специальная рабочая группа, которая в течение года взаимодействовала с государственными органами. Итогом их работы стала договоренность о возвращении ОДНКР в школьную программу. Новый предмет будет преподаваться учителями истории, что позволит интегрировать его в уже существующий учебный процесс.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил создать онлайн-платформу подготовки учителей по основам православной культуры, где специалисты смогут получать методические материалы и задавать вопросы экспертам.