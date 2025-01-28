Патриарх Кирилл сообщил о возвращении ОДНКР в школы

Tекст: Дарья Григоренко

Патриарх Кирилл на торжественном пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Кремле сообщил о возвращении в школы предмета ОДНКР. Предмет будет включен в учебный план для учеников 5–7-х классов, передает ТАСС.

Кирилл подчеркнул, что для этого была сформирована специальная рабочая группа, которая в течение года взаимодействовала с государственными органами. Итогом их работы стала договоренность о возвращении ОДНКР в школьную программу. Новый предмет будет преподаваться учителями истории, что позволит интегрировать его в уже существующий учебный процесс.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил создать онлайн-платформу подготовки учителей по основам православной культуры, где специалисты смогут получать методические материалы и задавать вопросы экспертам.