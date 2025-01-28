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Маркетплейсы решили передавать нераспроданные товары на благотворительность
Маркетплейсы планируют передавать нераспроданные товары благотворительным организациям, чтобы избавиться от неликвидных запасов и получить налоговые льготы.
К 20 февраля маркетплейсы России проработают вопрос о передаче нераспроданных товаров благотворительным организациям, передает «Коммерсантъ».
Члены комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге обсудили эту инициативу.
Член комиссии Ефим Алдухов подтвердил факт обсуждения, отметив, что 30% отгруженной продукции не продается в течение 90 дней. Стоимость таких запасов может составлять до 300 млрд рублей.
Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко рассказал, что инициатива исходит от самих продавцов.
АКИТ и Wildberries поддержали идею передачи товаров на благотворительность, чтобы избежать расходов на утилизацию и хранение излишков.
«Селлеры могут получить налоговые преференции, если их доходы будут снижены за счет передачи товаров в дар», – пояснил Артем Соколов, президент АКИТ.
По словам Алдухова, небольшие и средние предприниматели, использующие складские площади маркетплейсов, часто сталкиваются с трудностями в продаже товаров.
«Качественная продукция иногда не находит спроса из-за непопулярного цвета или дизайна», – отметил Алдухов. Он добавил, что товары будут передаваться благотворительным фондам, которые смогут распределять их в регионы, особенно вблизи зон боевых действий.
Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова подчеркнула, что в России насчитывается 220 тыс. некоммерческих организаций.
Более половины из них испытывают нехватку материальных ресурсов.
Ранее маркетплейсы обязали подтверждать качество товаров с осени 2026 года.