Маркетплейсы решили передавать нераспроданные товары на благотворительность

Tекст: Александра Юдина

К 20 февраля маркетплейсы России проработают вопрос о передаче нераспроданных товаров благотворительным организациям, передает «Коммерсантъ».

Члены комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге обсудили эту инициативу.

Член комиссии Ефим Алдухов подтвердил факт обсуждения, отметив, что 30% отгруженной продукции не продается в течение 90 дней. Стоимость таких запасов может составлять до 300 млрд рублей.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко рассказал, что инициатива исходит от самих продавцов.

АКИТ и Wildberries поддержали идею передачи товаров на благотворительность, чтобы избежать расходов на утилизацию и хранение излишков.

«Селлеры могут получить налоговые преференции, если их доходы будут снижены за счет передачи товаров в дар», – пояснил Артем Соколов, президент АКИТ.

По словам Алдухова, небольшие и средние предприниматели, использующие складские площади маркетплейсов, часто сталкиваются с трудностями в продаже товаров.

«Качественная продукция иногда не находит спроса из-за непопулярного цвета или дизайна», – отметил Алдухов. Он добавил, что товары будут передаваться благотворительным фондам, которые смогут распределять их в регионы, особенно вблизи зон боевых действий.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова подчеркнула, что в России насчитывается 220 тыс. некоммерческих организаций.

Более половины из них испытывают нехватку материальных ресурсов.

Ранее маркетплейсы обязали подтверждать качество товаров с осени 2026 года.