Цена нефти Brent упала ниже 77 долларов за баррель

Tекст: Алексей Дегтярев

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась до 76,96 доллара за баррель, что является минимальным показателем с 9 января 2025 года, передает ТАСС.

К 19.39 мск цена Brent падала на 1,96%, но позже ускорила снижение до 76,85 доллара, потеряв 2,1% от предыдущих показателей.

Одновременно с этим фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте 2025 года также демонстрировали негативную динамику. Их стоимость уменьшилась на 2,3%, достигнув уровня 72,94 доллара за баррель.

Напомним, мировые цены на нефть начали снижаться в начале новой недели. Аналитики среди факторов, влияющих на рынок, отметили внешнеторговую политику США.