Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Александру Лукашенко, в котором поздравил его с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает ТАСС. В своем обращении Си Цзиньпин подчеркнул, что последние годы ознаменовались тесным сотрудничеством и контактом между лидерами Китая и Белоруссии, что позволило вывести отношения между странами на исторически высокий уровень стратегического партнерства.

«В последние годы мы с господином президентом поддерживали тесные контакты, совместными усилиями планировали и направляли развитие китайско-белорусских отношений, а также вывели отношения между двумя странами на исторически самый высокий уровень всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства», – заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер также выразил готовность продолжать работу с Лукашенко над поддержанием традиционной дружбы и углублением взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что развитие связей между Китаем и Белоруссией принесет пользу народам обеих стран, что необходимо для содействия дальнейшему развитию этих отношений.

Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

Второе место занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, на третьем – Анна Канопацкая с 1,86%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.